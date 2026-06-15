На черноморском побережье Турции местные жители нашли беспилотный летательный аппарат, который вынесло на берег. После обнаружения на его борту боеприпасов власти эвакуировали пляж и начали расследование.

На побережье Черного моря в Турции обнаружили беспилотник с боеприпасами. В настоящее время специалисты выясняют его происхождение и обстоятельства, при которых аппарат оказался у турецких берегов.

Как сообщает турецкое издание Yeni Şafak, беспилотник заметили местные жители во время прогулки по пляжу. Они немедленно сообщили о находке в правоохранительные органы.

После прибытия сил безопасности территория была оцеплена, а пляж полностью эвакуирован из-за опасений возможного взрыва.

Инцидент произошел на пляже Капысую в районе Курукашиле, расположенном на границе провинций Бартын и Кастамону на севере Турции.

По данным правоохранительных органов, на борту беспилотника находились боеприпасы военного назначения, которые оставались в активном состоянии. На место были направлены специалисты-взрывотехники и сотрудники силовых структур.

В настоящее время ведется расследование, которое должно установить, откуда прибыл аппарат и каким образом оказался в территориальных водах Турции.

Это уже не первый подобный случай в регионе. В мае власти Греции начали расследование после обнаружения у острова Лефкада морского беспилотника, который, по данным СМИ, мог быть украинским дроном Magura V5.

Позднее украинская сторона принесла извинения Греции в связи с этим инцидентом. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что произошедшее стало следствием обстоятельств, связанных с продолжающейся войной и российской агрессией против страны.

Находка у турецкого побережья вновь привлекла внимание к рискам, связанным с распространением беспилотных систем в Черноморском регионе. До завершения расследования власти не делают выводов о принадлежности аппарата и его возможном маршруте.