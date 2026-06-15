Обнаружив уплотнение в груди, многие женщины начинают тревожиться. Любое новообразование часто ассоциируется с онкологией, поэтому даже после слов врача о доброкачественном процессе остается вопрос: насколько это безопасно и есть ли риск рака в будущем?

Вместе с маммологом-онкологом и гинекологом Анастасией Климовой разбираемся, что такое фиброаденома и когда она требует особого внимания.

Что такое фиброаденома

«Фиброаденома молочной железы — это доброкачественное узловое образование, состоящее из железистой и соединительной ткани. Обычно оно имеет четкие границы, округлую форму и плотную, но эластичную структуру. При пальпации такой узел легко смещается и не связан с окружающими тканями», — объясняет Анастасия Климова.

Размер образования может варьироваться от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Иногда фиброаденома годами остается неизменной, а иногда постепенно увеличивается. Узлы могут быть одиночными или множественными, встречаться в одной или обеих молочных железах.

Чаще всего фиброаденомы выявляют у женщин репродуктивного возраста, однако появиться они могут и у подростков, и у женщин старшего возраста.

Почему возникает фиброаденома

Точная причина появления фиброаденом до сих пор неизвестна. Специалисты связывают их развитие с гормональными изменениями, прежде всего с балансом эстрогенов и прогестерона.

«Эстрогены стимулируют рост железистой ткани, а прогестерон ограничивает этот процесс. Если равновесие нарушается, могут формироваться узловые изменения», — отмечает эксперт.

Поэтому фиброаденома может увеличиваться во время беременности, реагировать на колебания гормонов в течение цикла и становиться менее заметной после менопаузы.

Важно помнить: киста и фиброаденома — разные образования. Киста представляет собой полость с жидкостью, а фиброаденома — плотный фиброзно-железистый узел.

Как проявляется фиброаденома

Чаще всего фиброаденома никак себя не проявляет. Многие женщины узнают о ней случайно во время самообследования или планового УЗИ.

Иногда перед менструацией может появляться чувствительность груди, однако это связано с гормональными изменениями и не считается специфическим признаком фиброаденомы.

«Поводом для обращения к врачу становятся любые изменения привычной картины: деформация груди, втяжение соска, выделения, особенно кровянистые, а также появление новых уплотнений», — подчеркивает маммолог.

Может ли фиброаденома перейти в рак

В большинстве случаев — нет. Обычная фиброаденома не считается предраковым состоянием и не является источником развития рака молочной железы.

«Исключение составляют редкие филлоидные (листовидные) опухоли. Они отличаются по строению и поведению, могут быстро расти и в отдельных случаях иметь злокачественный потенциал», — объясняет Анастасия Климова.

Поэтому значение имеет не только наличие узла, но и его тип, размеры, динамика роста и результаты обследований.

Когда требуется более тщательное наблюдение

Особое внимание необходимо при:

быстром увеличении образования;

неоднородной структуре по данным УЗИ или маммографии;

выявлении атипичных клеток при биопсии;

отягощенной наследственности по раку молочной железы или яичников;

появлении нового образования в старшем возрасте.

В таких случаях врач может рекомендовать дополнительные обследования или более частый контроль.

Когда требуется удаление

«Операция нужна не всегда. Показаниями могут стать рост узла, дискомфорт, деформация груди или сомнительные результаты диагностики», — говорит специалист.

Иногда удаление проводится для уточнения диагноза, если по результатам обследований невозможно полностью исключить другую природу образования. При подозрении на филлоидную опухоль операция также считается предпочтительным вариантом.

После удаления ткань обязательно отправляют на гистологическое исследование.

Как контролировать состояние

Предотвратить появление фиброаденомы невозможно, но ее можно своевременно обнаружить и наблюдать.

Для этого рекомендуется:

регулярно посещать маммолога;

проходить УЗИ или маммографию по назначению врача;

внимательно относиться к любым изменениям в груди;

учитывать наследственную предрасположенность.

«Самообследование раз в месяц помогает заметить новые уплотнения, но не заменяет инструментальную диагностику», — напоминает эксперт.

Фиброаденома молочной железы — это доброкачественное образование, которое в большинстве случаев не связано с развитием рака. Чаще всего оно остается стабильным и не представляет угрозы для здоровья. Однако любое новообразование в груди требует обследования и регулярного наблюдения, чтобы вовремя заметить возможные изменения и сохранить уверенность в своем здоровье.