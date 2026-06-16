По Южной Африке прокатилась волна беспорядков на почве ксенофобии. Толпы разъяренных людей вторгаются в дома иностранцев, грабят их и угрожают расправой, если те не покинут страну. Многие мигранты, опасаясь за свою жизнь, прячутся в лесах и горах и ждут, когда их правительства организуют репатриацию. Сотни иностранцев уже эвакуированы. Есть сообщения и о погибших.

Власти страны уже отреагировали, признав наличие миграционной проблемы и предложив ряд мер для урегулирования ситуации. При этом они предостерегли южноафриканцев от самосуда.

Это, однако, не остановило протестующих. Агрессивные шествия продолжаются, а в соцсетях распространяются посты и видеоролики, в которых активисты требуют, чтобы мигранты покинули страну до 30 июня. Некоторые пользователи соцсетей угрожают «кровопролитием», если иностранцы не уедут к этой дате.

В адрес ЮАР уже звучат обвинения со стороны внешнеполитических ведомств других африканских стран. Они критикуют власти страны за недостаточно жесткую реакцию на ксенофобию и агрессивное поведение своих граждан.

Несколько дней назад мозамбикский иммигрант Ладо Амидо, проживающий в городе Клейнмонд открыл дверь своего дома и встретил на пороге разъяренную толпу, заявившую, что «такие иностранцы как он должны уехать». «Ко мне домой пришли люди, постучали в дверь, а потом забрали все мои вещи», – рассказал изданию Reuters 49-летний Амидо, который приехал в Южную Африку в феврале в поисках работы.

Опасаясь за свою жизнь, Амидо покинул свой дом и две ночи прятался в горах. Сейчас он укрывается в местной ратуше, а вместе с ним еще более 100 мигрантов из Малави и Мозамбика, работавших в Западно-Капской провинции ЮАР. Многие из них также были вынуждены покинуть свои дома из-за действий антииммигрантских групп в нескольких прибрежных городах страны. Некоторые надеются воспользоваться программами добровольного возвращения на родину, которые организовали правительства их стран.

31-летний Майкл Марксон из Малави рассказал Reuters, что провел ночь в горах после того, как был вынужден бежать из поселения, где прожил около года.

«Мой домовладелец пришел и сказал, что мне нужно уезжать, потому что, если нас найдут – нас убьют», – рассказал Марксон.

Теперь он тоже ждет помощи, чтобы вернуться домой, поскольку не может оплатить дорогу самостоятельно.

Ксенофобия остается одной из давних проблем Южной Африки, отмечает издание. Мигрантов здесь нередко обвиняют в росте безработицы и преступности. Убедительных доказательств этому нет, однако многие политики охотно играют на антимигрантских настроениях, особенно в преддверии выборов.

В последние месяцы в Южной Африке заметно активизировались группы, которые требуют от властей ужесточить миграционную политику, сообщает южноафриканское издание Mail & Guardian.

По мнению участников акций, нелегальные мигранты усугубляют проблему безработицы и создают дополнительную нагрузку на и без того перегруженные школы и медицинские учреждения.

Власти уже отреагировали на рост напряженности. Президент ЮАР Сирил Рамафоса признал наличие тех проблем, на которые указывают протестующие. «Многие южноафриканцы задают сложные, но вполне обоснованные вопросы», — сказал Рамафоса в своем воскресном обращении к нации по телевидению — «Эти опасения реальны. Они заслуживают того, чтобы их услышали и чтобы на них ответили».

В то же время Рамафоса призвал не винить нелегальную иммиграцию во всех бедах страны. «Нелегальная иммиграция – не причина всех наших экономических проблем», – заявил он. По словам президента, в долгосрочной перспективе стране необходимо ускорить экономический рост, привлекать инвестиции, развивать промышленность и создавать рабочие места.

Кроме того, президент заявил, что работодателям, нанимающим людей без документов и нередко выплачивающим им более низкую зарплату, теперь будет грозить не только штраф, но и тюремное заключение. В стране также создадут специальные суды, чтобы ускорить депортацию нелегальных мигрантов. Еще одной мерой станет новый реестр с биометрическими данными «каждого жителя страны».

Рамафоса также призвал не поддаваться ксенофобским настроениям и подчеркнул, что власти не потерпят самосуда, сообщает Associated Press.

«Только уполномоченные государственные органы могут принимать меры против нарушителей нашего законодательства», – заявил президент. Он также предупредил, что некоторые группы намеренно разжигают напряженность.

ЮАР, отмечает издание, остается крупнейшей экономикой региона и на протяжении десятилетий привлекает мигрантов из соседних Зимбабве, Мозамбика и Лесото, а также из Нигерии, Ганы, Малави и Эфиопии.

Точных данных о числе нелегальных мигрантов в стране нет. По разным оценкам, в ЮАР могут находиться от 2 до 5 млн человек без документов при общей численности населения около 62 млн человек.

Коалиционное правительство ЮАР, сформированное в 2024 году, уделяет особое внимание миграционной политике. За последние два года из страны депортировали более 100 тыс. нелегальных мигрантов. По словам Рамафосы, только за последний год на границе задержали около 450 тыс. человек, пытавшихся въехать в ЮАР без документов.

При этом ксенофобское насилие остается для страны давней проблемой. В 2008 году в результате нападений на иностранцев погибли более 62 человека в том числе 21 южноафриканец, а более 150 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Однако выступление Рамафосы не успокоило протестующих. Уже на следующий день антииммигрантские группы прошли маршем по Ист-Рэнду – промышленному району к востоку от Йоханнесбурга. Они потребовали от местных компаний до 30 июня уволить всех иностранных граждан, в том числе тех, кто находится в стране легально, сообщает южноафриканское интернет-издание Daily Maverick.

В акции приняли участие сторонники антимигрантского движения «Март и марш» (March and March), а также представители объединения водителей грузовиков «Форум всех водителей грузовиков и союзных организаций Южной Африки» (All Truck Drivers Forum and Allied South Africa, ATDF-ASA).

Участники двигались по главной промышленной магистрали города Бенони (одного из крупнейших промышленных центров Ист-Рэнда к востоку от Йоханнесбурга) и заходили в расположенные вдоль дороги предприятия, где разговаривали с владельцами компаний, сообщает издание. Многие протестующие несли клюшки для гольфа, деревянные палки и шамбоки – тяжелые плети, распространенные в Южной Африке.

По словам организаторов, владельцы предприятий должны до 30 июня найти замену всем иностранным работникам вне зависимости от их правового статуса. Изначально этот срок антимигрантские группы установили только для тех иностранцев, которые находятся в стране нелегально. Что произойдет после 30 июня, участники акций не уточняют.

Несколько протестующих заявили Daily Maverick, что хотели бы добиться отъезда всех иностранных граждан, а не только тех, у кого нет документов. «Они могут приезжать в гости, но не работать здесь», – заявил один из участников марша.

«Мы наблюдаем настоящее вторжение мигрантов в нашу страну. Ее собственные граждане чувствуют себя беженцами на своей Родине»– заявила в интервью британской газете The Guardian лидер антимигрантского движения «Март и Марш» Джасинта Нгобезе-Зума. Она выступает за массовую депортацию иностранцев, утверждает, что число нелегальных мигрантов в ЮАР составляет от 15 до 30 млн человек.

Легальный статус далеко не всегда защищает мигрантов от насилия, отмечает The Guardian.

«Каждый день почти все, кого я встречаю, испытывают страх, сильный страх», – рассказал изданию предприниматель из Эфиопии, который переехал в Южную Африку в 2000 году, женился на местной жительнице и воспитывает с ней 19-летнюю дочь. «Самое печальное, что дело не в отсутствии документов. Никакие законные документы не защитят вас от насилия», – добавил он.

Происходящее уже сказывается на отношениях ЮАР с другими странами континента. Особенно заметно обострились отношения с Нигерией. Министр иностранных дел Нигерии Бьянка Одумегву-Оджукву обвинила власти ЮАР в недостаточно решительной реакции на насилие против нигерийцев. По ее словам, это подорвало отношения между двумя странами, хотя Нигерия поддерживала Южную Африку в годы борьбы с апартеидом, сообщает Al Jazeera.

По меньшей мере двое нигерийцев погибли в апреле во время очередной волны насилия. При этом, как отметила министр, нападениям подвергаются и те, кто находится в стране легально.

«Нигерийцев преследуют, несмотря на то что у них есть законные основания находиться в стране, а полиция отказывается что-либо делать», – заявила Одумегву-Оджукву.

«Нигерия недовольна происходящим, потому что в свое время многое сделала для освобождения Южной Африки. Люди моего поколения выходили с плакатами, протестовали у южноафриканских объектов, а иногда даже попадали под арест», – добавила министр.

На этой неделе власти Нигерии запланировали вывезти из ЮАР около 1000 своих граждан. Число желающих уехать, однако, продолжает расти. Возвращать своих граждан начали и другие страны. Мозамбик репатриировал из Западно-Капской провинции ЮАР более 700 человек. Еще тысячи граждан страны вернулись домой самостоятельно. Власти Мозамбика заявили, что пятеро их граждан погибли непосредственно в результате ксенофобских нападений. Еще двое разбились в автокатастрофе, когда пытались добраться до страны.

В конце мая вывозить своих граждан начала и Гана. По данным правительства, на родину вернулись не менее 1000 человек. За одни лишь выходные, по данным Пограничного управления ЮАР были репатриированы 663 гражданина Ганы. Им сейчас оказывают психологическую помощь.