Президент Украины поздравил американского лидера с 80-летием. "Мы обсудили то, что может помочь приблизить мир сейчас", - заявил Зеленский, поблагодарив США за поддержку. С Трампом также созвонился Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него состоится встреча с американским лидером Дональдом Трампом во французском Эвиане-ле-Бен, где в эти дни проходит саммит "большой семерки" (G7, Группа семи). Соответствующую запись Зеленский разместил в Telegram после телефонной беседы с главой Белого дома.

"Мы обсудили то, что может помочь приблизить мир сейчас, и я проинформировал президента о последних событиях на поле боя и о том, как укрепилась наша позиция. Договорились, что обсудим больше во время нашей встречи на саммите G7", - написал он. "У нас есть несколько хороших идей, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизни", - указал украинский лидер. "Украина и наша защита, наши возможности прийти к миру будут среди главных тем", - добавил Зеленский в другом посте.

Состоявшуюся с Трампом беседу президент Украины назвал "чудесной". Владимир Зеленский поздравил Трампа с 80-летием. "Мы довольно подробно обсудили многие ключевые вопросы, в том числе, конечно же, мир. Я пожелал президенту Трампу успехов, прежде всего в его усилиях по прекращению войны России против Украины", - говорится далее в записи.

Глава украинского государства поблагодарил за поддержку, которую США оказывают Украине, "Важно, что мы с благодарностью помним каждый шаг этой поддержки, от Javelin до Patriot", - констатировал он.

**"Говорили о войне, ее корнях и Крыме"

Украинский лидер уточнил, что политики долго говорили о "войне, и о ее корнях, и о дипломатических возможностях, и о позициях наших партнеров". По словам Зеленского, американское общество полностью поддерживает украинское стремление к достойному миру - в защите от войны РФ.

"И абсолютно правильными были сегодня слова президента Трампа, в частности, о нашем Крыме: именно с захвата Крыма Россией все началось и что, если бы тогда было сильное лидерство, то всей войны просто не было бы", - подчеркнул политик.

Ушаков: Путин позвонил Трампу

С 80-летим Трампа поздравил и президент РФ Владимир Путин, сообщил его помощник Юрий Ушаков. "Беседа носила дружеский и откровенный характер и продолжалась" ровно 55 минут, указал он.

По словам Ушакова, лидеры обсудили международную ситуацию, вопросы развития двусторонних отношений, возможные контакты представителей обеих стран. Путин направил и поздравительное послание. Трамп сказал, что Путин первым из иностранных лидеров позвонил ему в Белый дом, отметил Ушаков.

В ходе беседы, по его словам, Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. В этом контексте помощник президента РФ также упомянул предстоящий саммит "большой семерки". Дональд Трамп также говорил, что "если завершить как можно скорее войну", то откроются "перспективы выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений", сообщил Ушаков. Путин в разговоре указал на удары Киева по объектам в РФ.

Кремль: Уиткофф и Кушнер прилетят в РФ

"Согласовано, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые сейчас самым плотным образом занимаются иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию", - говорится в стенограмме на сайте Кремля.

Обсуждалась ситуация вокруг возможного меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. "Отмечена готовность и далее работать в пользу стабилизации обстановки и решению глубинных вопросов, которыми еще придется серьезно заняться", - добавил Юрий Ушаков, цитирует «Немецкая волна».