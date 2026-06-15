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Счастлива и влюблена: Арина Соболенко поделилась романтическими фото с женихом 0 142

Люблю!
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Счастлива и влюблена: Арина Соболенко поделилась романтическими фото с женихом

Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась новыми фотографиями из Вены, где проводит время вместе со своим женихом, бразильским бизнесменом Георгиосом Франгулисом. Снимки спортсменка опубликовала в социальных сетях.

Первая ракетка мира Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях серию фотографий из Вены, где отдыхает вместе со своим женихом, бразильским предпринимателем Георгиос Франгулис.

На снимках пара гуляет по австрийской столице и наслаждается совместным отдыхом перед началом нового этапа теннисного сезона.

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«Быстрая остановка в Вене перед тем, как я наконец потрогаю траву», — подписала фотографии спортсменка, намекая на подготовку к турнирам на травяном покрытии.

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Напомним, что весной стало известно о помолвке 28-летней теннисистки и 37-летнего бизнесмена. В одном из недавних интервью Соболенко рассказала, что согласилась выйти замуж за Франгулиса во многом благодаря его личным качествам.

По словам спортсменки, в будущем супруге она видит черты характера, которые напоминают ей отца.

«В нём есть качества, которые очень сильно напоминают мне моего отца. За эти качества я обожала, любила и ценила своего отца», — призналась теннисистка.

Ранее Соболенко также рассказывала, что поддержка жениха помогла ей пережить один из самых тяжёлых периодов в жизни. Весной 2024 года трагически погиб её бывший возлюбленный — хоккеист Константин Кольцов.

После трагедии вокруг спортсменки появилось множество слухов и домыслов, однако сама Арина предпочла сосредоточиться на карьере и восстановлении эмоционального состояния.

В одном из интервью теннисистка призналась, что работа стала для неё главным способом справиться с потерей.

«Я не знаю, есть ли какие-нибудь правила о том, как нужно переживать горе. Мне кажется, в этой ситуации нет правильного и неправильного. Всем нужны разные вещи. Для меня возвращение к работе — единственный выход», — отмечала спортсменка.

Сейчас Соболенко продолжает успешно выступать на турнирах и одновременно готовится к одному из самых важных событий в личной жизни — предстоящей свадьбе.

Вывод: Несмотря на напряжённый спортивный график, Арина Соболенко находит время для личного счастья. Короткая поездка в Вену стала ещё одним подтверждением того, что рядом с теннисисткой находится человек, который помогает ей сохранять внутреннее равновесие и уверенно смотреть в будущее.

Фото: arynasabalenka/Instagram

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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