В понедельник вечером представители Европейского парламента и Совета ЕС достигли соглашения об обновлении прав авиапассажиров, действующих с 2004 года.

Цель соглашения — защитить пассажиров от сбоев во время путешествий, включая задержки и отмены рейсов. Хотя Совет ЕС был намерен ослабить некоторые действующие правила, парламент выступил категорически против и в итоге добился своего.

Таким образом, авиакомпании по-прежнему будут обязаны выплачивать компенсацию за задержки от трех часов, сама выплата должна производиться в течение 30 дней, путешествующий с ребенком взрослый должен получить место рядом с ним бесплатно, а цены на билеты должны быть прозрачными.

«Европейский парламент всегда выступал за надежную защиту авиапассажиров, и сегодняшнее соглашение обеспечивает им еще более прочные позиции, чем раньше. Новые правила повысят прозрачность и предсказуемость как для пассажиров, так и для авиакомпаний. При этом они не создадут излишней бюрократии. Процессы станут проще, а обращение с пассажирами — справедливее», — заявила председатель Европейского парламента Роберта Метсола.

Если рейс задерживается более чем на три часа, отменяется менее чем за 14 дней до вылета или пассажира не допускают на борт, за ним сохраняется право на возврат стоимости билета, изменение маршрута и получение компенсации.

Размер компенсации за задержанные или отмененные рейсы зависит от дальности перелета: 250 евро для рейсов до 1500 километров, 400 евро для рейсов от 1500 до 3500 километров и 600 евро для более дальних перелетов. Однако для самых длинных рейсов компенсация может быть уменьшена вдвое, если пассажирам предложат изменить маршрут после сбоя или если они прибудут в конечный пункт назначения с опозданием до четырех часов.

Если рейс задерживается или отменяется из-за обстоятельств, не зависящих от авиакомпании, она не обязана выплачивать пассажирам компенсацию. Это исключение распространяется на такие случаи, как стихийные бедствия, война, чрезвычайные погодные условия, забастовки в аэропорту или в центре управления воздушным движением, а также ситуации, вызванные проблемными пассажирами.

Однако авиакомпания в любом случае обязана позаботиться о пассажирах, чей рейс задержан или отменен. В частности, она должна каждые два часа ожидания предлагать напитки, после трех часов — еду, а в случае более длительных задержек — предоставлять проживание в гостинице на срок до трех ночей.

Авиакомпании должны в течение четырех дней после завершения поездки предоставить пассажирам задержанных или отмененных рейсов четкие инструкции по подаче заявления на компенсацию. Для этого не должно требоваться создание учетной записи или загрузка какого-либо приложения. У пассажиров будет девять месяцев на подачу заявления, а авиакомпания должна выплатить компенсацию или обосновать отказ в течение 30 дней.

Новые правила предусматривают, что взрослый, путешествующий с ребенком младше 14 лет, должен иметь возможность сидеть рядом с ним без доплаты за выбор места. Это же правило распространяется на сопровождающих лиц пассажиров с ограниченными возможностями или подвижностью, а также беременных женщин.

Пассажиры с ограниченными возможностями и подвижностью, опоздавшие на рейс из-за того, что аэропорт не оказал им своевременную помощь в пути до выхода на посадку, также имеют право на компенсацию от авиакомпании, перебронирование на другой рейс и содействие.

Новые правила устанавливают, что пассажир может бесплатно взять на борт один так называемый «личный предмет» — сумку или небольшой рюкзак, который помещается под сиденьем впереди. За более крупную ручную кладь авиакомпания может взимать дополнительную плату, однако в целях прозрачности все авиакомпании и поисковые порталы будут обязаны автоматически в первую очередь показывать пассажиру цену билета, которая уже включает ручную кладь. После этого пассажир, желающий отказаться от более крупной ручной клади, сможет выбрать соответствующий более дешевый билет.

Авиакомпания больше не сможет взимать с пассажиров дополнительную плату за исправление опечатки в имени или за распечатку посадочного талона для зарегистрированного пассажира. Авиакомпания также будет обязана принимать распечатанный дома цифровой посадочный талон. Кроме того, новые правила уточняют, что пассажир должен иметь возможность получить цифровой посадочный талон без необходимости создавать учетную запись или скачивать приложение авиакомпании.

Заместитель председателя Комитета по транспорту и туризму Виргиниюс Синкявичюс (Литва) заявил, что сегодня хороший день для авиапассажиров: после более чем десятилетнего застоя Европа наконец договорилась об обновлении их прав. «Это означает для пассажиров не только сохранение имеющихся прав, но и большую ясность и дополнительную защиту».

Докладчик Андрей Новаков (Болгария) добавил, что Европейский парламент обещал не урезать права авиапассажиров. «И мы сдержали свое обещание. Мы боролись за людей, а не за статистику. За каждой задержкой и отменой рейса стоят реальные судьбы. Новые правила упростят жизнь как для пассажиров с детьми и людей с ограниченной подвижностью, так и для авиационного сектора. Это сбалансированное решение, которым мы можем гордиться».

Теперь у парламента и Совета ЕС есть шесть недель, чтобы утвердить предварительное соглашение, достигнутое в согласительном комитете. Европейский парламент проголосует по соглашению на пленарной сессии в июле.