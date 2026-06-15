8-летний музыкант рассказал о своем видении будущего рок-музыки, где искусственный интеллект сможет создавать уже полностью сформировавшихся «звезд», которых не существует в реальности. При этом, они будут выпускать успешные альбомы, за которыми нет ни единой эмоции.

По словам Купера, технологии зашли так далеко, что убедительного, востребованного публикой артиста можно создать с нуля за считанные дни.

«Я мог бы прямо сейчас создать новую рок-звезду, - объясняет рокер. – Я мог бы сотворить, например, очередного Yungblud, парня, который был бы по-настоящему крутым, жестким, внешне привлекательным. Его бы звали… да неважно как, например, Starboy или как-то еще, и он был бы превосходным. Только в реальности его не будет».

«Я мог бы сказать нейросети: я хочу, чтобы он звучал как Том Петти и Фредди Меркьюри, и вот о чем мне нужен альбом. Давайте, пишите песни. И вот у вас уже рок-звезда, которой не существует, с альбомом, который где-то в сети. И что произойдет, если он начнет неплохо продаваться? Кто будет получать деньги? Ведь песни написал ИИ».

По мнению Элиса Купера, музыкальная индустрия движется по юридическому и творческому минному полю. «Это все обязательно произойдет. Вы увидите, как какой-нибудь парень, который и жизни-то не видел, напишет все эти песни».

«Если бы я мог попросить ИИ написать песню о том, как Эдди Транк (американский историк рок-музыки и радиоведущий – прим. ред.) присоединился к Rolling Stones, он бы отлично справился, и песня получилась бы прекрасной. Все здорово за исключением одного – он, искусственный интеллект – никогда не был влюблен. Ему никогда не разбивали сердце. Он никогда ни на кого не злился. И он никогда не был счастлив».

Музыке, написанной нейросетями, всегда будет недоставать эмоционального стержня, который и определяет всю рок-музыку. И пока искусственный интеллект не может повторить эту человеческую искру, его творения будут пустыми. «Но когда-нибудь это все же произойдет, и тогда я просто не представляю, что станет с рок-музыкой».

Элис Купер (при рождении Винсент Дэймон Фурнье (род. 4 февраля 1948, Детройт) — американский рок-певец и автор песен. Купер был одним из первых шок-рокеров и стал, как отмечает All Music Guide, королём этого жанра, своей новаторской деятельностью радикально расширив рамки представлений о сценических возможностях рок-артиста.

Ключевое значение для дальнейшей истории группы имело происшествие на концерте в Торонто в сентябре 1969 года, которое, по словам самого Купера, явилось чистой случайностью. Каким-то образом во время выступления на сцене оказалась курица. Купер, ничего не зная о домашних животных, предположил, что если у неё есть крылья, то она сможет летать. Он поднял курицу и бросил в толпу, а она вместо того, чтобы улететь, упала в первые ряды, где находились люди в инвалидных колясках, которые (если верить некоторым сообщениям) начали разрывать её на куски.

На следующий день инцидент был освещён во многих изданиях и Заппа позвонил Элису, чтобы узнать: правда ли то, что тот на сцене оторвал курице голову и выпил её кровь. Купер ответил отрицательно, но Фрэнк, понимая, что скандал сможет оказать группе неоценимую услугу, посоветовал ему больше не отрицать этот слух. Так «инцидент с курицей» не только вышел на первые страницы газет, но и положил начало новому жанру, получившему вскоре известность как шок-рок.