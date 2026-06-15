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Оливер Стоун, 79-летний друг Путина, триумфально вернулся в режиссуру 0 85

Lifenews
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: За эту работу ему здоровенько прилетело.

Сюжет новой картины разворачивается через три поколения семьи.

Легендарный голливудский режиссер Оливер Стоун возвращается к работе после долгого перерыва, приступив к съемкам драмы "White Lies" ("Ложь во спасение" - перевод "Новости Кино"), главную роль в котором исполняет Джош Хартнетт и утвержденная ранее Лейла Джордж ("История любви"). Компанию им составят Майкл Дуглас, Уиллем Дефо, Эллен Баркин, Гомер Гир ("Эйфория") и Ивонн Чепмен ("Кунг-фу").

"Работа с актерами ощущается как удовольствие от начала и до конца, - говорится в заявлении Стоуна, - а итальянская съемочная группа оказалась самой теплой из всех, с кем я работал. Я глубоко благодарен за эту возможность".

"Ложь во спасение" знаменует собой возвращение к фирменному стилю оскароносного постановщика, но при этом обещает стать отходом от привычных ему политических триллеров и байопиков. Это интимная и провокационная драма, исследующая природу семьи, утраты, боли и того, как любовь меняет форму на протяжении жизни.

Сюжет разворачивается через три поколения семьи. В центре истории - Джек Фримен (Джош Хартнетт), ребенок, переживший развод родителей, который повторяет их ошибки в собственном браке. Чувствуя себя загнанным в угол, он сбегает и пускается в полное похоти путешествие, но понимает, что запутался еще больше. Встреча с женщиной, чья жизнь является полной противоположностью его собственной, запускает для Джека неожиданный путь обретения себя.

Представляющий лейбл New Element Media Фернандо Суличин, комментируя старт съемок, отметил символичность кастинга: "Мы невероятно гордимся тем, чего достиг Оливер, его актеры и команда. Было волнительно воссоединить Оливера с Уиллемом и Майклом - двумя выдающимися актерами, сыгравшими в его культовых фильмах "Взвод" и "Уолл-стрит" соответственно, и увидеть его работу с Эллен, которую он знает и восхищается ею много лет. Отдельная радость - наблюдать, как Оливер впервые сотрудничает с потрясающе талантливыми Гомером и Ивонн"".

В 2017 году в России состоялась премьера первой части нового документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» (The Putin Interview).

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#кинотеатр #Голливуд #семья #режиссер #новый фильм
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