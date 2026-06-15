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Девушку сбросили с 40-метровой высоты, забыв прикрепить страховку 0 1169

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV

В бразильском городе Лимейра на аттракционе по роуп-джампингу погибла 21-летняя девушка.

Инструкторы сбросили ее с 40-метровой высоты, забыв пристегнуть страховочную веревку.

На видео из соцсетей можно рассмотреть, что веревка лежит поблизости, пока девушку бросают в пропасть. Уже после на кадрах слышны крики: «Веревка, веревка!».

После трагедии задержали трех сотрудников компании, им предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Четкого ответа, как так получилось, дать они не смогли. Им грозит тюремный срок до 12 лет.

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#Бразилия #трагедия #безопасность #соцсети
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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