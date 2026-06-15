Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), к которым относятся болезнь Крона и язвенный колит, могут быть не двумя формами одной болезни, а целой группой различных заболеваний с разными механизмами развития. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского, Ньюкаслского и Кембриджского университетов.

ВЗК представляют собой хронические заболевания, сопровождающиеся длительным воспалением слизистой оболочки пищеварительного тракта. При язвенном колите воспаление поражает толстую кишку, а при болезни Крона — любой отдел желудочно-кишечного тракта. Обычно эти патологии развиваются в подростковом или молодом возрасте и сопровождают человека всю жизнь.

Несмотря на многолетние исследования, точные причины возникновения ВЗК до сих пор остаются неясными. Предполагается, что важную роль играют генетическая предрасположенность и нарушения в работе иммунной системы.

Результаты нового исследования, опубликованные в журнале New England Journal of Medicine, позволили сделать важный шаг к пониманию природы этих заболеваний. Ученые проанализировали данные 4909 пациентов с ВЗК и выявили ранее неизвестный механизм развития болезни у части больных.

Первым важным открытием стало обнаружение аутоантител к интерлейкину-10 (IL-10) — одной из ключевых противовоспалительных молекул иммунной системы. Такие аутоантитела были выявлены примерно у 3,5% пациентов как с болезнью Крона, так и с язвенным колитом. У здоровых людей они полностью отсутствовали.

Интерлейкин-10 выполняет роль своеобразного «тормоза» иммунной системы, ограничивая воспалительные процессы. Когда аутоантитела блокируют действие IL-10, этот защитный механизм перестает работать, и воспаление становится неконтролируемым.

Второе открытие связано с генетикой. Все пациенты, у которых были обнаружены аутоантитела к IL-10, оказались носителями генетического варианта HLA-DRB1*01:03. Этот генетический фактор уже давно считается одним из наиболее значимых факторов риска развития воспалительных заболеваний кишечника.

Связь между вариантом HLA-DRB1*01:03 и тяжелыми формами ВЗК была обнаружена еще около 30 лет назад, однако механизм этого влияния оставался загадкой. Новое исследование показало, что именно этот генетический вариант повышает вероятность развития аутоиммунной реакции против IL-10.

По словам исследователей, полученные данные открывают перспективы для создания новых методов диагностики и лечения. В будущем могут появиться специальные анализы крови, позволяющие выявлять пациентов с этим типом заболевания, а также препараты, воздействующие непосредственно на аутоантитела или клетки, которые их вырабатывают.

Ученые считают, что это открытие может стать важным шагом на пути к персонализированному лечению воспалительных заболеваний кишечника.