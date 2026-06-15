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Мы готовы бомбить Калининград и Санкт-Петербург – немецкий генерал 14 2983

Наша Латвия
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
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Глава Военно-воздушных сил Германии Хольгер Нойманн пригрозил России авиаударами по российским городам, если Россия атакует страну НАТО.

В интервью The Telegraph генерал-лейтенант Хольгер Нойманн заявил, что если Москва атакует любую страну НАТО, то в ответ по ней нанесут сокрушительные авиаудары, в частности, по Калининграду, Санкт-Петербургу, Кольскому полуострову и флоту на Чёрном море.

"Сражаться уже сегодня ночью означает: если кто-то позвонит мне сейчас и скажет, что у нас вот такая ситуация, мы должны быть готовы прямо сейчас — и мы готовы", - заявил Нойманн. На всякий случай она добавил, что рассчитывает, что войны Европы с Россией не будет.

Хорошая новость для стран Балтии - Германия будет защищать «каждый дюйм» территории НАТО одинаково, не разделяя страны на зоны безопасности с разным приоритетом, подчеркнул он.

«Я думаю, мы должны приложить очень серьезные усилия, чтобы с точки зрения безопасности наблюдать и, при необходимости, действовать в определенных регионах», — сказал он.

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#НАТО #безопасность #угрозы #Россия #Германия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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