В интервью The Telegraph генерал-лейтенант Хольгер Нойманн заявил, что если Москва атакует любую страну НАТО, то в ответ по ней нанесут сокрушительные авиаудары, в частности, по Калининграду, Санкт-Петербургу, Кольскому полуострову и флоту на Чёрном море.

"Сражаться уже сегодня ночью означает: если кто-то позвонит мне сейчас и скажет, что у нас вот такая ситуация, мы должны быть готовы прямо сейчас — и мы готовы", - заявил Нойманн. На всякий случай она добавил, что рассчитывает, что войны Европы с Россией не будет.

Хорошая новость для стран Балтии - Германия будет защищать «каждый дюйм» территории НАТО одинаково, не разделяя страны на зоны безопасности с разным приоритетом, подчеркнул он.

«Я думаю, мы должны приложить очень серьезные усилия, чтобы с точки зрения безопасности наблюдать и, при необходимости, действовать в определенных регионах», — сказал он.