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«Хрущевки» прослужат еще десятилетия - эксперт 1 489

Наша Латвия
Дата публикации: 15.06.2026
Diena.lv
Изображение к статье: "Хрущевский" дом

Зодчий Эрвинс Крауклис в Diena призывает заняться перестройкой жилого фонда Латвии, сделав его основой т.н. пассивные дома.

Как построенный из клееной древесины детсад в Салапилсе, получивший первый в ЛР сертификат такого рода. «Архитекторы нашли решения, как сочетать энергоэффективность, здоровую внутреннюю среду, долговечность и пожарную безопасность».

«Дерево, теплоизоляция древесным волокном, целлюлозная вата, конопляные и соломенные панели способны не только уменьшить общий углеродный след здания, но и накапливать углерод, привязанный к атмосфере, на десятилетия, и такие материалы в здании работают как своего рода углеродное хранилище».

«Большинство зданий, в которых мы будем жить и через двадцать-тридцать лет, построено пятьдесят, семьдесят или даже более ста лет назад. «Так называемые хрущевки часто построены из очень прочных конструкций. Каменные стены из силикатного кирпича и железобетонные перекрытия могут служить еще несколько десятилетий, но важно правильно утеплить здание, выбрать соответствующие окна, вентиляцию. Она даже не должна быть централизована на все здание, часто лучше, когда каждая квартира оборудована системой рекуперации», – пояснил архитектор.

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#энергоэффективность #архитектура #древесина
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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