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Назван новый обладатель Кубка Стэнли 0 32

Спорт
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кубок Стэнли

«Каролина Харрикейнз» стала чемпионом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2025/2026. В финале Кубка Стэнли хоккеисты клуба обыграли игроков «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:2 в серии. Шестой матч между командами прошел в Лас-Вегасе и завершился с результатом 3:0 в пользу гостей.

В регулярном чемпионате сезона-2025/2026 «Каролина» заняла первое место в Восточной конференции.

В плей-офф обыграла «Оттаву» (4:0), «Филадельфию» (4:0) и «Монреаль» (4:1).

Самым ценным игроком плей-офф был признан 37-летний капитан «Харрикейнз» Джордан Стаал, который набрал 12 (8+4) очков в 19 матчах розыгрыша Кубка Стэнли. «Каролина» завоевала главный трофей НХЛ во второй раз в истории – впервые команда стала лучшей в Национальной хоккейной лиге в 2006 году.

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#хоккей #НХЛ #спорт #кубок Стэнли
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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