«Каролина Харрикейнз» стала чемпионом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2025/2026. В финале Кубка Стэнли хоккеисты клуба обыграли игроков «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:2 в серии. Шестой матч между командами прошел в Лас-Вегасе и завершился с результатом 3:0 в пользу гостей.