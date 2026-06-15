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Ормузский пролив открыт, нефть дешевеет: ждем падения цен на латвийских АЗС 1 738

Бизнес
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: АЗС

Танкеры возобновляют движение через Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп.

«Суда, многие из которых загружены нефтью, начинают движение к выходу из Ормузского пролива. Они двигаются по южному “шоссе”, которое совершенно безопасно и чисто. Есть и другие районы для движения!» — сказано в сообщении в соцсети Truth Social.

На новость уже отреагировали биржевые спекулянты. Цена нефти Brent опустилась ниже $83 за баррель впервые с 10 марта. Напомним, весной котировки резко выросли на фоне эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном, а также опасений за поставки через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировой торговли нефтью.

На пике стоимость Brent приближалась к $120 за баррель — максимуму с лета 2022 года. Однако после объявления о рамочном соглашении между Вашингтоном и Тегераном и сигналов о нормализации судоходства через пролив цены упали ниже $83 за баррель.

Что касается латвийских АЗС, то здесь, похоже, не следят за мировой политикой, В частности, на заправках Circle K сегодня, в понедельник цены были выше, чем в воскресенье.

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#Иран #США #нефть #цены #торговля #бензин #биржа #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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