«Суда, многие из которых загружены нефтью, начинают движение к выходу из Ормузского пролива. Они двигаются по южному “шоссе”, которое совершенно безопасно и чисто. Есть и другие районы для движения!» — сказано в сообщении в соцсети Truth Social.

На новость уже отреагировали биржевые спекулянты. Цена нефти Brent опустилась ниже $83 за баррель впервые с 10 марта. Напомним, весной котировки резко выросли на фоне эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном, а также опасений за поставки через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировой торговли нефтью.

На пике стоимость Brent приближалась к $120 за баррель — максимуму с лета 2022 года. Однако после объявления о рамочном соглашении между Вашингтоном и Тегераном и сигналов о нормализации судоходства через пролив цены упали ниже $83 за баррель.

Что касается латвийских АЗС, то здесь, похоже, не следят за мировой политикой, В частности, на заправках Circle K сегодня, в понедельник цены были выше, чем в воскресенье.