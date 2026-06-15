В прошлом году доля теневой экономики в Латвии выросла на 0,4 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 21,8% от объема валового внутреннего продукта (ВВП), сообщил в понедельник директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики Арнис Саука на конференции, посвященной теневой экономике в Латвии.

В то же время в Эстонии доля теневой экономики выросла с 19,5% ВВП в 2024 году до 20,8% ВВП в 2025 году, а в Литве в 2025 году доля теневой экономики по сравнению с показателями 2024 года снизилась на 1,1 процентного пункта и составила 23,6% ВВП.

Саука признал, что тенденция к сокращению теневой экономики, которая наблюдалась в Латвии с 2022 года, в прошлом году остановилась. При этом Саука подчеркнул, что между странами Балтии больше нет статистически значимых различий в объемах теневой экономики.

Результаты исследования индекса теневой экономики свидетельствуют, что самой значительной составляющей теневой экономики в 2025 году в Латвии были "зарплаты в конвертах", которые составляют 47,1% от общей теневой экономики.

В свою очередь, другая составляющая - незадекларированные доходы - в 2025 году составила 25,5% от общего объема теневой экономики Латвии, а незадекларированные работники - 27,4%.

Доля средней зарплаты, которую предприниматели скрывают от государства, то есть зарплаты в конвертах, в 2025 году по сравнению с 2024 годом снизилась на 1,1 процентного пункта и составила 19,6%.

В объеме не задекларированных доходов или прибыли в 2025 году по сравнению с 2024 годом в Латвии наблюдалось снижение на 0,4 процентного пункта - с 15,2% до 14,8%.

Незадекларированные работники в 2025 году в Латвии составили 10%, что меньше на 0,9 процентного пункта по сравнению с 2024 годом.

В 2025 году по сравнению с 2024 годом в Латвии снизился средний процент от суммы договора для обеспечения госзаказа, а именно, с 7,8% до 6,2%.

Среди отраслей самая высокая доля теневой экономики в Латвии по-прежнему была в строительстве - 29,5%, что на 4,3 процентного пункта меньше по сравнению с 2024 годом. Доля теневой экономики в розничной торговле в Латвии в прошлом году составила 24,5%, в то время как в 2024 году этот показатель составлял 26,2%, в секторе услуг - 22,3% (в 2024 году - 23,6%), в производстве - 19,2% (в 2024 году - 17,3%), а в оптовой торговле - 15,6% по сравнению с 13% в 2024 году.

По шкале от одного до пяти удовлетворенность государственной налоговой политикой в Латвии выросла с 2,65 в 2024 году до 2,76 пункта в 2024 году.

В прошлом году немного выросла и удовлетворенность предпринимателей качеством регулирования бизнеса: по шкале от одного до пяти в Латвии она выросла с 3,06 в 2024 году до 3,13 в прошлом году.

Удовлетворенность предпринимателей работой Службы государственных доходов по шкале от одного до пяти в прошлом году в Латвии выросла до 3,67 пункта (в 2024 году - 3,6).