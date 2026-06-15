На динамику цен на нефть и топливо сегодня влияет целый комплекс факторов, а не только ситуация на Ближнем Востоке, отмечают ведущий эксперт по топливному рынку Алексей Шведов.

С одной стороны, рынок испытывает давление из-за снижения спроса в Китае, роста процентных ставок и экономической стагнации в еврозоне. С другой стороны, значительную неопределённость создаёт конфликт на Ближнем Востоке и вопрос о полном восстановлении судоходства через Ормузский пролив.

В нынешней ситуации речь идёт скорее не о так называемой геополитической премии за риск, а о перераспределении потоков финансового капитала. С началом конфликта разрыв между рынком физической нефти и нефтепродуктов и биржевым, или так называемым «бумажным», рынком достиг рекордного уровня. При этом колебания мировых цен латвийские автомобилисты обычно ощущают уже через несколько дней, поскольку все импортёры топлива закупают его по формулам, основанным на международных котировках Platts.

Однако на динамику цен на топливо влияет и ряд других факторов: температура топлива, курс евро к доллару США, колебания цен на компоненты биотоплива (этанол для бензина и RME либо HVO для дизельного топлива), используемый период расчёта цен, а также политика управления рисками каждого торговца, его позиционирование на рынке и бизнес-стратегия.

Этим летом автомобилистам стоит оценивать свои возможности, исходя из собственных доходов и финансовых обязательств, поскольку цены на топливо находятся вне их контроля. Даже местные продавцы топлива не могут существенно влиять на конечную цену, поскольку её основные составляющие определяются налоговой политикой и ситуацией на мировом рынке.

Сейчас мало смысла строить конкретные сценарии развития цен. Прогнозы роста стоимости топлива зачастую являются продажей страхов, тогда как обещания скорого снижения цен — продажей надежд. Розничная торговля топливом — это не бизнес эмоций, а бизнес управления рисками.

В то же время в странах Балтии сейчас нет проблем с поставками дизельного топлива и других нефтепродуктов, поэтому поводов для беспокойства по поводу безопасности поставок нет. Основным вызовом остаётся высокая волатильность цен.

В ближайшие недели на международных рынках, вероятнее всего, сохранится повышенная нестабильность. Учитывая большое количество потенциальных негативных сценариев, нецелесообразно сосредотачиваться на каком-либо одном варианте развития событий.

Поэтому в условиях чрезвычайной неопределённости команда KOOL уделяет основное внимание тем факторам, которые можно контролировать: качеству принимаемых решений, эффективной коммуникации и профессиональному управлению рисками.