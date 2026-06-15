В столице Мексики вновь начал работу Музей Долорес Ольмедо — одно из важнейших культурных пространств страны, где хранится крупнейшая частная коллекция произведений знаменитых художников Диего Ривера и Фрида Кало. Для посетителей музей был закрыт почти шесть лет.

Учреждение прекратило прием гостей во время пандемии COVID-19. Позже руководство объявило о планах перевезти часть собрания, включая работы Риверы и Кало, в новый городской парк развлечений Ацтлан. Однако эта идея вызвала широкий общественный резонанс. Против перемещения коллекции выступили жители города, представители культурных организаций и деятели искусства, напомнив о позиции самой Долорес Ольмедо, которая при жизни неоднократно подчеркивала, что коллекция должна оставаться в районе Сочимилько.

После длительных обсуждений вопрос был окончательно решен в феврале 2026 года, когда от идеи переезда официально отказались. Это открыло путь к возобновлению работы музея на его историческом месте.

Музей расположен в старинной усадьбе XVI века в районе Сочимилько на юге мексиканской столицы. Он был основан в 1994 году коллекционером, предпринимательницей и меценатом Долорес Ольмедо-Патиньо, которая долгие годы поддерживала творчество Риверы и Кало и собрала уникальную художественную коллекцию.

За время вынужденного закрытия музейный комплекс прошел масштабную реставрацию. Специалисты обновили исторические интерьеры, отремонтировали полы и ограждения, а также привели в порядок знаменитые сады музея. Эти сады давно стали одной из местных достопримечательностей благодаря свободно гуляющим по территории павлинам и мексиканским бесшерстным собакам породы ксолоитцкуинтле.

Помимо реставрационных работ сотрудники музея провели большую исследовательскую и архивную работу. Были систематизированы художественные коллекции, библиотечные фонды и личные архивы самой Долорес Ольмедо.

Возвращение музея к жизни сопровождается открытием сразу двух новых выставочных проектов. Посетителям представлены экспозиции «Диего Ривера: от Европы до Акапулько» и «Фрида Кало в двух временах», посвященные творческому пути двух самых известных художников Мексики.

Открытие музея стало важным событием для культурной жизни Мехико и долгожданной новостью для поклонников мексиканского искусства, которые вновь получили возможность увидеть уникальное собрание произведений в том месте, которое для него когда-то выбрала сама Долорес Ольмедо.