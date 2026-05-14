Как подкормить помидоры, огурцы и перцы на огороде

Дом и сад
Дата публикации: 14.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как подкормить помидоры, огурцы и перцы на огороде

Геркулес на огороде ценится дачниками за богатство минералов и микроэлементов, которые он предоставляет растениям.

 

Благодаря этому удобрению овощи становятся более крепкими, реже подвержены болезням и приносят хороший урожай, утверждают опытные огородники.

Хлопья содержат витамины группы B, а также кальций, калий, фосфор и цинк. Калий способствует формированию плодов и накоплению сахаров, в то время как фосфор является строительным материалом для корневой системы.

Кальций укрепляет иммунитет растений, а цинк повышает их устойчивость к перепадам температуры.

Перед использованием геркулес следует измельчить в муку. В таком виде полезный эффект проявляется гораздо быстрее. Подкормку вносят во время перекопки участка весной перед посадкой растений. На 1 квадратный метр рекомендуется использовать 1 стакан муки.

Некоторые дачники добавляют подкормку в лунку, заливают водой и затем сажают рассаду или саженцы.

