Геркулес на огороде ценится дачниками за богатство минералов и микроэлементов, которые он предоставляет растениям.

Благодаря этому удобрению овощи становятся более крепкими, реже подвержены болезням и приносят хороший урожай, утверждают опытные огородники.

Хлопья содержат витамины группы B, а также кальций, калий, фосфор и цинк. Калий способствует формированию плодов и накоплению сахаров, в то время как фосфор является строительным материалом для корневой системы.

Кальций укрепляет иммунитет растений, а цинк повышает их устойчивость к перепадам температуры.

Перед использованием геркулес следует измельчить в муку. В таком виде полезный эффект проявляется гораздо быстрее. Подкормку вносят во время перекопки участка весной перед посадкой растений. На 1 квадратный метр рекомендуется использовать 1 стакан муки.

Некоторые дачники добавляют подкормку в лунку, заливают водой и затем сажают рассаду или саженцы.