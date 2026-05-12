Вредители могут серьезно повредить урожай, поэтому важно знать, как с ними бороться.

Чтобы защитить свой участок от насекомых, стоит заранее продумать комплекс мер профилактики.

Часто дачники прибегают к использованию химических препаратов, однако у них есть свои недостатки. Не все знают, что справиться с проблемой можно с помощью обычной луковой шелухи.

Как приготовить средство самостоятельно

Для этого в кастрюлю нужно насыпать луковую шелуху. Утрамбовывать ее не требуется. Затем добавьте воду и включите огонь. После закипания отвар следует готовить еще пять минут.

После этого раствор нужно процедить через марлю, чтобы удалить шелуху из жидкости для опрыскивания.

Полученный концентрат разводится водой в соотношении 1 к 5.

Как использовать средство

Луковая шелуха подходит как для профилактики, так и для борьбы с насекомыми. Обрабатывать отваром можно любые растения: он одинаково эффективен для помидоров, огурцов, клубники и даже цветов.

Профилактическую обработку рекомендуется проводить один раз в две недели.

Если на участке много вредителей или растение поражено болезнью, отвар луковой шелухи можно применять до двух раз в неделю.