Можно замедлить рост рассады до высадки в грунт.

Если рассада растет слишком активно, можно замедлить ее развитие. Для этого рекомендуется уменьшить объемы и частоту полива, а также убрать емкости с рассадой в темное и прохладное помещение. Кроме того, стоит отказаться от подкормки рассады.

Крупную рассаду можно высаживать в грунт «лежа», чтобы корни растений находились ближе к поверхности земли.

Перед высадкой необходимо выкопать на грядке борозду подходящих размеров и очистить стебли рассады от листьев примерно на две трети их длины. «Лежачие» саженцы требуют обильного полива.