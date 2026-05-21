Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что делать, если рассада перерастает? 0 75

Дом и сад
Дата публикации: 21.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что делать, если рассада перерастает?

Можно замедлить рост рассады до высадки в грунт.

 

Если рассада растет слишком активно, можно замедлить ее развитие. Для этого рекомендуется уменьшить объемы и частоту полива, а также убрать емкости с рассадой в темное и прохладное помещение. Кроме того, стоит отказаться от подкормки рассады.

Крупную рассаду можно высаживать в грунт «лежа», чтобы корни растений находились ближе к поверхности земли.

Перед высадкой необходимо выкопать на грядке борозду подходящих размеров и очистить стебли рассады от листьев примерно на две трети их длины. «Лежачие» саженцы требуют обильного полива.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как быстро очистить вытяжку до блеска: простая хитрость
Изображение к статье: Правила полива помидоров: что нужно знать
Изображение к статье: 3 вещи, которые не стоит протирать бумажными полотенцами
Изображение к статье: Что можно посеять в конце весны и начале лета

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые признали мопсов «необычными собаками»: причины
В мире животных
Изображение к статье: Кайли Миноуг.
Люблю!
Изображение к статье: Как дельфины лечатся от кожных заболеваний
В мире животных
Изображение к статье: Эффективный способ использования стирального порошка
Дом и сад
Изображение к статье: Президент Литвы Гитанас Науседа
В мире
Изображение к статье: Европа ужесточает миграционную политику: депортаций становится все больше
В мире
Изображение к статье: Ученые признали мопсов «необычными собаками»: причины
В мире животных
Изображение к статье: Кайли Миноуг.
Люблю!
Изображение к статье: Как дельфины лечатся от кожных заболеваний
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео