В Польше протестуют против «зеленой» политики ЕС и требуют референдума

Дата публикации: 21.05.2026
В центре Варшавы прошла масштабная акция против климатической политики Евросоюза. Участники протестов требуют провести референдум о выходе Польши из обязательств ЕС по ограничению выбросов и «зеленому переходу».

В Варшаве в среду прошла крупная акция протеста против климатической политики Европейского союза. На улицы польской столицы вышли тысячи людей.

Организатором демонстрации выступил профсоюз «Солидарность». К акции присоединились депутаты оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS), а также представители ультраправых движений.

Главным требованием протестующих стало проведение референдума по вопросу участия Польши в климатической политике ЕС. Две недели назад президент Польши Кароль Навроцкий внес в Сенат законопроект о проведении такого голосования.

Однако шансы инициативы выглядят небольшими. Большинство в верхней палате парламента принадлежит правящей коалиции, и польские СМИ ожидают, что проект будет отклонен. Для назначения референдума требуется поддержка абсолютного большинства сенаторов.

Противники климатической политики ЕС утверждают, что требования Брюсселя слишком дорого обходятся промышленности, энергетике и обычным жителям. Особенно остро эта тема воспринимается в странах, где экономика всё еще сильно зависит от угля и традиционной энергетики.

Что важно: эксперты подчеркивают, что Польша не может просто отказаться от климатических обязательств в одностороннем порядке, оставаясь членом Евросоюза. Такие действия противоречили бы законодательству ЕС.

Тем не менее тема «зеленой политики» становится всё более политически чувствительной в Европе — особенно на фоне роста цен на энергию, экономических трудностей и протестов фермеров в разных странах ЕС.

Глава канцелярии президента Польши Павел Шефернакер заявил в Сенате, что проведение референдума стало бы проявлением «суверенной власти народа».

Сам профсоюз «Солидарность», сыгравший историческую роль в падении коммунистического режима в Польше, в последние годы всё чаще ассоциируется с правыми и национал-консервативными силами.

На фоне приближающихся политических кампаний тема отношений с ЕС и стоимости климатических реформ, вероятно, останется одной из самых острых в польской политике.

#Польша #референдум #энергетика #национализм #Евросоюз
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
Видео