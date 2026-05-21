Многие знают о проблемах со здоровьем мопсов. К сожалению, до сих пор не было предпринято никаких мер для улучшения состояния этих собак.

Исследование показало, что мопсы значительно чаще страдают от заболеваний, касающихся дыхательных путей и глаз. Эксперты считают, что порода должна измениться, чтобы улучшить здоровье мопсов за счет «новой формы тела».

В рамках исследования ученые сравнили ветеринарные записи о 4 308 мопсах с данными 21 835 других пород. Выяснилось, что мопсы примерно в 1,9 раза чаще страдают от одного или нескольких заболеваний по сравнению с другими собаками, что указывает на плохое общее состояние здоровья среди представителей этой породы.

Из 40 наиболее распространенных расстройств, которые затрагивают всех собак, мопсы имели более высокий риск развития 23 из них (57,5%). Более низкий риск был зафиксирован лишь среди семи заболеваний из 40 (17,5%).

У мопсов наблюдается самый высокий риск развития синдрома брахицефальной обструкции дыхательных путей (BAOS), причем вероятность этого заболевания у данной породы почти в 54 раза выше, чем у других собак. BAOS включает в себя ряд респираторных проблем, с которыми сталкиваются брахицефальные породы с короткими носами и сплющенными мордочками. Мопсы также подвержены повышенному риску сужения ноздрей, инфекций кожных складок и ожирения.

Эксперты утверждают, что это приводит к «серьезным последствиям для благосостояния пострадавших собак, включая сокращение продолжительности жизни, снижение качества жизни и повышенный риск развития остеоартрита, сахарного диабета и неоплазии».

Ученые и ветеринары считают, что настало время сосредоточиться на здоровье собак, а не на прихотях владельцев. Например, Норвегия уже запретила разведение плоскомордых собак ранее в этом году.