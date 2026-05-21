Команда ученых провела глобальный учет всех видов наземных позвоночных на планете. В результате выяснили, что с лица Земли пропали 562 вида, но официальных данных о том, вымерли ли они, нет.

На сегодняшний день в Красном списке исчезающих видов Международного союза охраны природы находится 32 800 видов. Утерянными считаются те животные, которые не наблюдались биологами более пятидесяти лет. В последнее время вести учет редких животных становится все сложнее из-за высоких темпов вымирания и исчезновения биологических видов.

Количество «потерянных» видов на 80% превышает число «официально вымерших». С 1500 года по сегодняшний день исчезнувшими признаны 311 видов.

Наибольшее количество «пропавших» видов относится к хладнокровным. В поле зрения ученых уже полвека не попадали 257 рептилий, 137 амфибий, 130 млекопитающих и 38 птиц. Большинство потерянных животных обитали на территории Индонезии (69 видов), Мексики (33 вида) и Бразилии (29 видов).

Среди таких видов с неопределенным статусом числилась, например, лягушка Craugastor milesi — эндемик Гондураса, считавшаяся вымершей, но вновь обнаруженная в 2008 году.

Ученые признают, что теоретические оценки темпов вымирания дают достаточно точную картину, но более действенный способ — это старый добрый поиск на местности.

Теперь авторы исследования хотят сосредоточиться на поиске животных в «горячих точках», где исчезает больше всего видов.

С начала ХХ века на планете исчезли 27 видов млекопитающих, не говоря уже о тысячах видов других животных и растений.