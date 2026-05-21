Кофе часто употребляют с десертами, но некоторые используют его для запивания основных блюд. Эта привычка может негативно сказаться на здоровье.

Кофеин может снижать усвоение кальция, что подтверждает врач Светлана Перес, рассказавшая порталу «Доктор Питер».

— Хотя молоко не является самым богатым источником кальция, пренебрегать даже его небольшим содержанием не стоит, — подчеркивает специалист.

Тем, кто хочет извлечь максимальную пользу из молочных продуктов, рекомендуется избегать сочетания их с кофе во время одного приема пищи. Это правило также касается творога и йогуртов.

Кофеин может маскировать симптомы алкогольной интоксикации, создавая бодрящее ощущение. Однако чашка кофе после спиртного создает серьезную нагрузку на печень, которая уже работает на пределе из-за распада алкоголя.

Сочетание кофе и алкоголя может привести к тому, что вы выпьете больше, не осознавая этого сразу, а только на утро. Похмелье будет ощущаться гораздо сильнее, так как алкоголь не успеет переработаться из-за повышенной нагрузки на печень.

Кофеин также препятствует усвоению железа, которое содержится в красном мясе и субпродуктах. Правильно приготовленные мясные блюда не принесут пользы, если вы будете пить кофе после их употребления.

Рекомендуется пить кофе отдельно от продуктов, богатых железом, таких как куриная и говяжья печень, белая фасоль, чечевица и шпинат. Кроме того, кофеин мешает нормальному усвоению витаминов в необходимом для организма количестве.