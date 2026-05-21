Быстрые и простые рецепты всегда были популярны среди хозяек, которые любят готовить, но имеют много других дел помимо кулинарии.

Представляем вам рецепт томатного соуса, который при первом взгляде вызывает аппетит и желание немедленно его попробовать.

Этот соус отлично подходит к различным блюдам: пельменям, мясу, рыбе, бутербродам или лавашу.

Ингредиенты:

томатный соус (можно шашлычный) – 150 г;

свежий укроп – несколько веточек;

базилик – веточка;

петрушка – 3-4 веточки;

лимонный сок – 30 мл;

чеснок – 3-4 зубчика;

перец черный – по вкусу.

Список продуктов можно дополнить другими специями по вашему вкусу.

Сначала мелко нарежьте зелень и крошите чеснок. Все ингредиенты добавьте в томатный соус и тщательно перемешайте до получения однородной массы.

Перед использованием соус следует поставить в холодильник на полчаса. После этого времени соус будет готов к подаче к различным блюдам: рыбе, мясу, курице, пицце, лавашу, картофелю, пельменям и бутербродам.