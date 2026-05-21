Многие хозяйки предпочитают готовить котлеты из фарша, в качестве которого они уверены, так как это гарантирует вкус и качество блюда.

В магазинном фарше может быть нарушен баланс компонентов и добавлено много специй, что делает блюдо менее вкусным.

Поэтому многие выбирают самостоятельно перекручивать мясо и готовить котлеты по проверенным годами рецептам.



Как правильно солить фарш, чтобы котлеты не были пересолены

Даже опытные кулинары иногда не могут точно ответить на вопрос: когда именно нужно добавлять соль в фарш для котлет.

Соль не только усиливает вкус, но и влияет на структуру мяса.

Время добавления соли может существенно повлиять на конечный результат.

Некоторые профессиональные повара рекомендуют солить мясо перед его перекручиванием в мясорубке.

При этом варианте котлеты не развалятся во время жарки, но могут оказаться немного жестковатыми. Однако эту проблему можно легко решить, добавив лук.

Если посолить уже перекрученный фарш, котлеты будут более сочными, но могут разваливаться, если не добавить «скрепляющий» ингредиент, такой как яйца или манка.