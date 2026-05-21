Исследование, опубликованное в журнале iScience, описывает, как дельфины-афалины (Tursiops aduncus) в Красном море выстраиваются в очередь, нос к хвосту, чтобы потереться о кораллы, пытаясь вылечить кожные проблемы.

Склонность дельфинов тереться о кораллы была замечена еще 13 лет назад, но тогда ученые не до конца понимали, с какой целью животные это делают.

На этот раз исследователи заметили, что дельфины выбирают определенные кораллы. Они поняли, что трение раздражает полипы беспозвоночных, обитающих внутри кораллов, и в результате выделяется слизь.

Какие кораллы выбирают дельфины?

Исследователи собрали образцы кораллов, которые выбирают афалины, и проанализировали их в лаборатории. Эти образцы включали горгонарий (Rumphella aggregata), саркофитон (Sarcophyton sp.) и губку (Ircinia sp.).

Трио рифовых видов дало в лаборатории 17 активных метаболитов, обладающих антибактериальными, антиоксидантными, гормональными и токсическими свойствами.

Таким образом, дельфины использовали кораллы как крем для кожи или скраб с биологически активными соединениями.

Исследователи планируют продолжить изучение поведения дельфинов, чтобы выяснить, какие конкретно болезни лечит натирание кораллами и какие части тела животные чаще массируют.