Как отучить щенка грызть мебель 0 19

В мире животных
Дата публикации: 21.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как отучить щенка грызть мебель

Многие владельцы собак сталкиваются с тем, что их питомцы иногда грызут мебель.

 

Такое поведение может быть вызвано различными причинами.

Первое, что стоит учесть, — это возраст собаки. Если щенок ведет себя подобным образом, его поведение можно скорректировать.

Одной из причин может быть смена молочных зубов, что вызывает у щенка дискомфорт, который он пытается устранить, грызая предметы.

Также такое поведение может быть связано с дефицитом витаминов, поэтому важно периодически водить животное на обследование.

Иногда собаки грызут вещи из-за скуки или недостатка физической активности. Бывает, что они так выражают страх перед одиночеством, когда остаются одни дома.

Специалисты отмечают, что отучить молодое животное от такого поведения не составит большого труда.

Для этого нужно поймать питомца на месте «преступления» и наказать его. Достаточно простого щелчка по носу и правильной интонации. Важно, чтобы собака поняла, что ее ругают не зря, и ассоциировала такое поведение с наказанием.

Также следует предоставить щенку игрушки, которые он сможет грызть. Эти предметы должны отвлекать его.

Если проблема связана с деснами, профессионалы рекомендуют использовать полезные и вкусные угощения вместо игрушек.

Приучить щенка к ним можно в игровой форме, показывая, что игрушки предназначены для кусания.

Важно периодически обновлять игрушки, чтобы они не надоедали животному.

Если нужно отвлечь щенка от тоски, полезно включить радио.

Если хозяевам сложно понять причину поведения питомца, стоит обратиться к опытному инструктору-кинологу.

