"Это политический акт без каких-либо юридических оснований и направленный лишь на укрепление сфабрикованного дела, призванного оправдать безрассудную агрессию в отношении Кубы", - написал он в среду в соцсети Х.

По словам президента Кубы, США лгут и манипулируют фактами, связанными с событиями 1996 года, когда кубинцы сбили два самолета гуманитарной организации, основанной кубинскими экспатами в США. При этом, отметил Диас-Канель, в Вашингтоне прекрасно знают, что с кубинской стороны тогда не было никаких нарушений международного права, напротив, Куба действовала в рамках законной самообороны.

Ранее американские СМИ сообщили, что власти США официально выдвинули уголовные обвинения против Рауль Кастро. Предполагается, что дело связано именно с инцидентом 1996 года, в результате которого погибли четыре человека.

Обострение ситуации происходит на фоне усилившегося давления администрации Дональд Трамп на Кубу. В последние месяцы Вашингтон значительно ужесточил санкционную и экономическую политику в отношении острова.

По мнению редакции, конфликт вокруг обвинений Рауль Кастро может еще сильнее осложнить отношения между США и Кубой. Обе стороны все чаще используют жесткую риторику, а политическое противостояние постепенно возвращается к уровню самых напряженных периодов холодной войны.