Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Президент Кубы назвал обвинения против Рауля Кастро «политической агрессией» 0 13

В мире
Дата публикации: 21.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент Кубы назвал обвинения против Рауля Кастро «политической агрессией»

Попытка властей США предъявить обвинения бывшему председателю Компартии Кубы Раулю Кастро не имеет никаких правовых оснований, заявил президент Кубы Мигель

"Это политический акт без каких-либо юридических оснований и направленный лишь на укрепление сфабрикованного дела, призванного оправдать безрассудную агрессию в отношении Кубы", - написал он в среду в соцсети Х.

По словам президента Кубы, США лгут и манипулируют фактами, связанными с событиями 1996 года, когда кубинцы сбили два самолета гуманитарной организации, основанной кубинскими экспатами в США. При этом, отметил Диас-Канель, в Вашингтоне прекрасно знают, что с кубинской стороны тогда не было никаких нарушений международного права, напротив, Куба действовала в рамках законной самообороны.

Ранее американские СМИ сообщили, что власти США официально выдвинули уголовные обвинения против Рауль Кастро. Предполагается, что дело связано именно с инцидентом 1996 года, в результате которого погибли четыре человека.

Обострение ситуации происходит на фоне усилившегося давления администрации Дональд Трамп на Кубу. В последние месяцы Вашингтон значительно ужесточил санкционную и экономическую политику в отношении острова.

По мнению редакции, конфликт вокруг обвинений Рауль Кастро может еще сильнее осложнить отношения между США и Кубой. Обе стороны все чаще используют жесткую риторику, а политическое противостояние постепенно возвращается к уровню самых напряженных периодов холодной войны.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Задержанные активисты флотилии Газы Иконка видео
Изображение к статье: Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху на фоне карт Ближнего Востока
Изображение к статье: США предъявили уголовные обвинения Раулю Кастро
Изображение к статье: Таблетки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые признали мопсов «необычными собаками»: причины
В мире животных
Изображение к статье: Кайли Миноуг.
Люблю!
Изображение к статье: Как дельфины лечатся от кожных заболеваний
В мире животных
Изображение к статье: Эффективный способ использования стирального порошка
Дом и сад
Изображение к статье: Президент Литвы Гитанас Науседа
В мире
Изображение к статье: Европа ужесточает миграционную политику: депортаций становится все больше
В мире
Изображение к статье: Ученые признали мопсов «необычными собаками»: причины
В мире животных
Изображение к статье: Кайли Миноуг.
Люблю!
Изображение к статье: Как дельфины лечатся от кожных заболеваний
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео