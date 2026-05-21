Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Между Трампом и Нетаньяху возник спор из-за дальнейшей войны с Ираном 0 56

В мире
Дата публикации: 21.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху на фоне карт Ближнего Востока

Изображение: BB.lv/AI.

Между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возникли разногласия по поводу дальнейших действий в отношении Ирана. По данным американских СМИ, стороны по-разному оценивают перспективы переговоров и продолжения военной операции.

Отношения между Вашингтоном и Тель-Авивом вокруг конфликта с Ираном становятся всё более напряженными. Американские издания Axios и Wall Street Journal сообщили, что во время недавнего телефонного разговора Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху не смогли согласовать дальнейшую стратегию действий.

По данным источников Axios, после беседы, состоявшейся во вторник, Нетаньяху остался заметно раздражен.

Главным предметом спора стало пересмотренное предложение по прекращению вооруженного конфликта с Ираном. Как сообщают СМИ, Катар и Пакистан совместно с другими посредниками предложили новый вариант мирного плана, который должен помочь преодолеть противоречия между США и Ираном.

Трамп в последние дни всё активнее говорит о возможности дипломатического решения. После серии жестких заявлений в адрес Тегерана он неожиданно объявил, что откладывает новый военный удар, поскольку переговоры, по его словам, развиваются позитивно.

При этом американский лидер, как утверждают СМИ, заявил, что Нетаньяху «сделает то, что я хочу, чтобы он сделал».

Однако израильское руководство, судя по утечкам в американскую прессу, относится к переговорам значительно более скептически.

По информации СМИ, Нетаньяху выступает за продолжение военной кампании против Ирана, начатой Израилем и США 28 февраля. В Израиле считают, что давление необходимо продолжать, чтобы еще сильнее ослабить военный потенциал Тегерана.

Что важно: сообщения о разногласиях между США и Израилем появляются на фоне попыток Вашингтона избежать затяжной региональной войны на Ближнем Востоке.

Для администрации Трампа сейчас особенно важно не допустить дальнейшей эскалации, которая может затронуть поставки нефти, безопасность союзников США и ситуацию вокруг Ормузского пролива.

В то же время Израиль традиционно занимает более жесткую позицию в отношении Ирана и его военной инфраструктуры.

Пока официально ни Белый дом, ни канцелярия Нетаньяху не подтвердили информацию о конфликте между лидерами. Однако сами утечки в американские СМИ показывают, что внутри союзников идут сложные обсуждения дальнейшего курса.

На этом фоне внимание мировых игроков всё больше сосредотачивается на том, смогут ли переговоры действительно привести к деэскалации или же конфликт вокруг Ирана вновь перейдет к активной военной фазе.

×
Читайте нас также:
#Иран #США #Израиль #дипломатия #переговоры #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Урсула фон дер Лейен
Изображение к статье: Газопровод
Изображение к статье: Здание Еврокомиссии
Изображение к статье: Президент Белоруссии Лукашенко

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Латвийские хоккеисты
Спорт
Изображение к статье: Лесозаготовительная работа в сосновом лесу
Политика
Изображение к статье: Эвика Силиня, правительство. Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Туман
Наша Латвия
Изображение к статье: Уход на дому - это сейчас одна из самых востребованных социальных услуг в Риге. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Вознесение Господне
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Латвийские хоккеисты
Спорт
Изображение к статье: Лесозаготовительная работа в сосновом лесу
Политика
Изображение к статье: Эвика Силиня, правительство. Эксклюзив!
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео