Между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возникли разногласия по поводу дальнейших действий в отношении Ирана. По данным американских СМИ, стороны по-разному оценивают перспективы переговоров и продолжения военной операции.

Отношения между Вашингтоном и Тель-Авивом вокруг конфликта с Ираном становятся всё более напряженными. Американские издания Axios и Wall Street Journal сообщили, что во время недавнего телефонного разговора Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху не смогли согласовать дальнейшую стратегию действий.

По данным источников Axios, после беседы, состоявшейся во вторник, Нетаньяху остался заметно раздражен.

Главным предметом спора стало пересмотренное предложение по прекращению вооруженного конфликта с Ираном. Как сообщают СМИ, Катар и Пакистан совместно с другими посредниками предложили новый вариант мирного плана, который должен помочь преодолеть противоречия между США и Ираном.

Трамп в последние дни всё активнее говорит о возможности дипломатического решения. После серии жестких заявлений в адрес Тегерана он неожиданно объявил, что откладывает новый военный удар, поскольку переговоры, по его словам, развиваются позитивно.

При этом американский лидер, как утверждают СМИ, заявил, что Нетаньяху «сделает то, что я хочу, чтобы он сделал».

Однако израильское руководство, судя по утечкам в американскую прессу, относится к переговорам значительно более скептически.

По информации СМИ, Нетаньяху выступает за продолжение военной кампании против Ирана, начатой Израилем и США 28 февраля. В Израиле считают, что давление необходимо продолжать, чтобы еще сильнее ослабить военный потенциал Тегерана.

Что важно: сообщения о разногласиях между США и Израилем появляются на фоне попыток Вашингтона избежать затяжной региональной войны на Ближнем Востоке.

Для администрации Трампа сейчас особенно важно не допустить дальнейшей эскалации, которая может затронуть поставки нефти, безопасность союзников США и ситуацию вокруг Ормузского пролива.

В то же время Израиль традиционно занимает более жесткую позицию в отношении Ирана и его военной инфраструктуры.

Пока официально ни Белый дом, ни канцелярия Нетаньяху не подтвердили информацию о конфликте между лидерами. Однако сами утечки в американские СМИ показывают, что внутри союзников идут сложные обсуждения дальнейшего курса.

На этом фоне внимание мировых игроков всё больше сосредотачивается на том, смогут ли переговоры действительно привести к деэскалации или же конфликт вокруг Ирана вновь перейдет к активной военной фазе.