Власти США официально предъявили уголовные обвинения Рауль Кастро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента Дональд Трамп.

О каких именно обвинениях идет речь, источник не уточнил.

Ранее сразу несколько американских СМИ со ссылкой на источники писали, что обвинения будут связаны с инцидентом 1996 года, когда ВВС Кубы сбили два гражданских самолета, принадлежащих кубинской диаспоре в США и занимавшихся поиском кубинских беженцев в море. Тогда погибли четыре человека.

Как пишет Reuters, предъявление обвинений Раулю Кастро «знаменует собой новую низшую точку в отношениях» между Кубой и США.

Рауль Кастро — один из лидеров Кубинской революции 1959 года. Он на протяжении десятилетий занимал высокие посты на Кубе, а с 2006 года стал фактическим (а после и официальным) руководителем страны в связи с болезнью своего брата Фиделя Кастро. В 2018 году Рауль Кастро сложил с себя полномочия.

США при Дональде Трампе значительно усилили давление на власти Кубы и с начала 2026 года фактически ввели топливную блокаду острова. В Белом доме не скрывали, что добиваются отстранения от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.

По мнению редакции, предъявление уголовных обвинений Рауль Кастро может стать одним из самых громких эпизодов американо-кубинского противостояния за последние годы. Этот шаг способен еще сильнее обострить отношения между странами и окончательно похоронить надежды на быстрое восстановление диалога между Вашингтоном и Гаваной.