21 мая 2026 года отмечается Вознесение Господне на небо, этот день венчает череду пасхальных дней и празднуется всегда через 40 дней после Пасхи, а, следовательно, относится к плавающим праздникам.

Праздник Вознесения — один из главных событий христианской истории. После этого дня видимое земное присутствие Христа переходит в Его невидимое пребывание в Церкви.

О чем вспоминают в Церкви 21 мая 2026 года

События этого дня подробнейшим образом описаны в Евангелии от Луки и Деяниях апостолов, также они упоминаются в Евангелии от Марка. С момента пасхальных событий Христос не раз являлся ученикам, удостоверяя их в истинности своего телесного воскресения, так укрепляя их веру в истинности собственного телесного воскресения и готовя к принятию обетованного Святого Духа.

Он повелел им не отлучаться из Иерусалима. И вот по истечении 40 дней Господь вывел учеников из города и привел на гору Елеон. Там, подняв руки и благословив учеников, он стал отдаляться от них, возносясь на небо. Иисус был сокрыт облаком при этом, и к нему явились два мужа в белой одежде, которые возвестили его второе пришествие. Апостолы поклонились ему и с радостью вернулись в Иерусалим, где через несколько дней на них сошел Дух Святой.

Смысл праздника

В этот день нас, подобно и апостолам, готовят к свидетельствованию Богосущности Иисуса и к существованию Духа Святого.

Что можно делать 21 мая 2026 года

— Важный день, чтобы хорошенько поработать.

— В этот день принято печь пироги и хлеб, часть следует раздать бедным.

— Хорошо пригласить гостей, а тех — хорошо угощать и дарить им небольшие подарки.

Что нельзя делать 21 мая 2026 года

— Нельзя проводить магические ритуалы, это обязательно принесет неприятности.

— Плохо в этот день резать овощи.

— Не следует делать генеральную уборку и начинать ремонт.

Интересный факт

Считается, что сон в эту ночь указывает на главные мысли и переживания, дает подсказку о правильных или ложных стремлениях.