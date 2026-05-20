В пятницу, 22 мая, Рижский порт впервые примет немецкий круизный лайнер Mein Schiff Relax компании TUI Cruises. Это не только самое крупное судно текущего сезона, но и самый большой круизный лайнер, который когда-либо заходил в столицу Латвии.

Из-за габаритов судна - длина 333 метра, ширина 42 метра и валовая вместимость 160 000 GT - его пришвартуют у причалов на Криевусале. 19-палубный гигант доставит в Ригу около 4000 пассажиров и 1000 членов экипажа.

Mein Schiff Relax - абсолютно новое судно во флоте TUI Cruises, сданное в эксплуатацию в 2025 году. На данный момент оно является одним из самых современных на европейском рынке благодаря премиальной зоне отдыха и экологичным техническим решениям.

В целом Рижский порт рассчитывает на рекордный круизный сезон. В расписании значится 101 заход судов - это на 21% больше, чем в 2025 году. Прогнозируется, что суммарный турпоток в Ригу по морю составит около 135 тысяч человек, что превышает прошлогодние показатели на 17%.

Поскольку это первый визит Mein Schiff Relax в Ригу, в пятницу в 9:00 на борту лайнера пройдет традиционная церемония обмена гербами. В ней примут участие мэр Риги Виестурс Клейнбергс и управляющий Рижского порта Ансис Зелтиньш, которые официально поприветствуют капитана и экипаж судна.