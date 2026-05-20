Все покрыто мраком... Что нам ждать от будущего правительства Кулбергса? 0 147

Дата публикации: 20.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Встреча представителей партий, формирующих правительство Кулбергса

формирующих правительство Кулбергса

Соглашение новой правящей коалиции оказалось на редкость неконкретным.

Итак, как известно, сегодня представители четырех политических сил, подписали соглашение по созданию нового правительства и об основных приоритетах в работе правительства Кулбергса. Сам Андрис Кулбергс уверял, что поскольку этому правительству уготована очень короткая жизнь - до выборов 3-го октября и еще какое-то короткое время до утверждения нового правительства, - план действий будет лаконечным и конкретным.

Ну что можно сказать? План действительно оказался коротким, но вот конкретика хромает и снова в документе, как и в коалиционном договоре отставного правительства, много пустых фраз.

Судите сами. Что значит пересмотрим "необоснованные выплаты премий и бонусов"? Кто будет решать, необоснованно выплачена премия тем или иным госслужащим или нет?! Не премьер же будет это оценивать! Если правящие задумали отказаться от выплат премий и бонусов в госуправлении, то нужно так и написать!

А чего стоит фраза о том, что не будут уменьшении пособия семьям с детьми! Разве был план и без того мизерную господдержку сокращать?! Семьи ждут увеличения господдержки, а не пустых фраз из серии "хуже не будет"?

Вместо того, чтобы четко написать, что будут увеличены ассигнования на здравоохранение и в каком объеме, партнеры по власти лишь заметили, что "приоритетно будет увеличено финансирование здравоохранения, оценивая возможности бюджета". С таким же успехом потом в новом правительстве скажут, что у нас есть возможность увеличить бюджет здравоохранения на 2 миллиона, то есть это просто капля в море!

Да, airBaltic в плане приоритетов значится, но говорится лишь об оценке бизнес-плана, который еще только готовится. При этом ничего не сказано о том, собирается ли правительство и дальше вкладывать в авиакомпанию средства налогоплательщиков.

В документе упоминаются и базовые пенсии, и доплаты за стаж до 1996-го года и после 1996-го года. При этом указывается, что сперва эти все доплаты получат пожилые люди в возрасте 85 плюс. Но не сказано, когда начнутся эти выплаты - еще в этом году или только с января следующего?

Автор - Абик Элкин
