Итак, как известно, сегодня представители четырех политических сил, подписали соглашение по созданию нового правительства и об основных приоритетах в работе правительства Кулбергса. Сам Андрис Кулбергс уверял, что поскольку этому правительству уготована очень короткая жизнь - до выборов 3-го октября и еще какое-то короткое время до утверждения нового правительства, - план действий будет лаконечным и конкретным.

Ну что можно сказать? План действительно оказался коротким, но вот конкретика хромает и снова в документе, как и в коалиционном договоре отставного правительства, много пустых фраз.

Судите сами. Что значит пересмотрим "необоснованные выплаты премий и бонусов"? Кто будет решать, необоснованно выплачена премия тем или иным госслужащим или нет?! Не премьер же будет это оценивать! Если правящие задумали отказаться от выплат премий и бонусов в госуправлении, то нужно так и написать!

А чего стоит фраза о том, что не будут уменьшении пособия семьям с детьми! Разве был план и без того мизерную господдержку сокращать?! Семьи ждут увеличения господдержки, а не пустых фраз из серии "хуже не будет"?

Вместо того, чтобы четко написать, что будут увеличены ассигнования на здравоохранение и в каком объеме, партнеры по власти лишь заметили, что "приоритетно будет увеличено финансирование здравоохранения, оценивая возможности бюджета". С таким же успехом потом в новом правительстве скажут, что у нас есть возможность увеличить бюджет здравоохранения на 2 миллиона, то есть это просто капля в море!

Да, airBaltic в плане приоритетов значится, но говорится лишь об оценке бизнес-плана, который еще только готовится. При этом ничего не сказано о том, собирается ли правительство и дальше вкладывать в авиакомпанию средства налогоплательщиков.

В документе упоминаются и базовые пенсии, и доплаты за стаж до 1996-го года и после 1996-го года. При этом указывается, что сперва эти все доплаты получат пожилые люди в возрасте 85 плюс. Но не сказано, когда начнутся эти выплаты - еще в этом году или только с января следующего?