Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В США отменили «правило кляпа», действовавшее с 1972 года 0 53

Бизнес
Дата публикации: 20.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отменила правило о неразглашении, получившее название «правило кляпа», которое запрещало ответчикам, согласным на мировое улаживание спора, публично отрицать, оспаривать или критиковать обвинения регулятора после урегулирования дела. Об этом сообщает Bloomberg.

«Критика правительства — важная часть американской традиции», — заявил председатель комиссии Пол Аткинс.

Bloomberg отмечает, что миллиардер Илон Маск, неоднократный фигурант дел SEC, активно выступал за отмену правила. Попытки отменить «правило кляпа» предпринимались несколько раз. Так, в 2024 году SEC отвергла петицию с требованием изменить свою политику в вопросе неразглашения.

Комиссия в сообщении об отмене правила заявила, что это ставит SEC в один ряд с подавляющим большинством федеральных агентств, у которых нет аналогичного правила, и дает комиссии больше гибкости при принятии принудительных мер.

Правило (Rule 202.5 (e)) было введено в 1972 году. Критики считают, что оно лишало обвиняемых комиссией права на свободу слова, гарантированного 1-й поправкой к Конституции США.

По этому положению, SEC не станет заключать мировое соглашение, пока другая сторона спора не согласится публично не оспаривать обвинения, изложенные в жалобе или административном постановлении.

×
Читайте нас также:
#Илон Маск #свобода слова
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Нефть.
Изображение к статье: Пролетарии всех стран объединяйтесь!
Изображение к статье: Почем нынче Magnum?
Изображение к статье: Вентспилсский порт

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Лайнер Mein Shiff
Наша Латвия
Изображение к статье: Собака и котенок
Наша Латвия
Изображение к статье: Посылки на конвейере
Наша Латвия
6
Изображение к статье: Таблетки
В мире
Изображение к статье: Путин и Си
В мире
Изображение к статье: Карл III оказался живее всех живых.
Lifenews
Изображение к статье: Лайнер Mein Shiff
Наша Латвия
Изображение к статье: Собака и котенок
Наша Латвия
Изображение к статье: Посылки на конвейере
Наша Латвия
6

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео