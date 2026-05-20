Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отменила правило о неразглашении, получившее название «правило кляпа», которое запрещало ответчикам, согласным на мировое улаживание спора, публично отрицать, оспаривать или критиковать обвинения регулятора после урегулирования дела. Об этом сообщает Bloomberg.

«Критика правительства — важная часть американской традиции», — заявил председатель комиссии Пол Аткинс.

Bloomberg отмечает, что миллиардер Илон Маск, неоднократный фигурант дел SEC, активно выступал за отмену правила. Попытки отменить «правило кляпа» предпринимались несколько раз. Так, в 2024 году SEC отвергла петицию с требованием изменить свою политику в вопросе неразглашения.

Комиссия в сообщении об отмене правила заявила, что это ставит SEC в один ряд с подавляющим большинством федеральных агентств, у которых нет аналогичного правила, и дает комиссии больше гибкости при принятии принудительных мер.

Правило (Rule 202.5 (e)) было введено в 1972 году. Критики считают, что оно лишало обвиняемых комиссией права на свободу слова, гарантированного 1-й поправкой к Конституции США.

По этому положению, SEC не станет заключать мировое соглашение, пока другая сторона спора не согласится публично не оспаривать обвинения, изложенные в жалобе или административном постановлении.