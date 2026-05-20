Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу

Бизнес
Дата публикации: 20.05.2026
BB.LV
Профсоюз Samsung Electronics объявил о планах начать масштабную забастовку с участием 48 тысяч работников. Как сообщает Reuters, акция протеста может серьезно повлиять не только на экономику Южная Корея, но и на глобальные поставки полупроводников.

Глава профсоюза Чхве Сын Хо заявил, что 18-дневная забастовка состоится, поскольку руководство компании не уступило по одному из оставшихся спорных вопросов в переговорах, проходивших при посредничестве правительства.

По данным Reuters, профсоюз требовал, чтобы Samsung отменила ограничение на бонусы, которое сейчас составляет 50% годовой зарплаты, направляла 15% годовой операционной прибыли на премии сотрудникам, а также закрепила эти изменения не на один год, а на более длительный срок.

«Причина, по которой соглашение не удалось достичь, заключается в том, что принятие чрезмерных требований профсоюза подорвало бы фундаментальные принципы управления компанией», — говорится в заявлении Samsung Electronics.

На выходных правительство Южной Кореи пригрозило вмешаться и назначить экстренный арбитраж, сославшись на возможный негативный эффект забастовки для экономики страны. Как отмечает Reuters, эта мера применяется крайне редко и в случае введения приостанавливает забастовку на 30 дней, пока правительство будет выступать посредником в переговорах.

По мнению редакции bb.lv, ситуация вокруг Samsung показывает, насколько уязвимой остается мировая технологическая отрасль перед внутренними конфликтами крупных производителей. Если забастовка действительно состоится, последствия могут затронуть не только экономику Южной Кореи, но и глобальный рынок электроники, где поставки полупроводников продолжают играть критически важную роль.

Автор - Светлана Тихомирова
