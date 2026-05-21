Сборная Латвии по хоккею сегодня встретится с одной из самых уверенных команд чемпионата мира — Финляндией. После поражения от Австрии латвийцам особенно важно набрать очки в борьбе за четвертьфинал.

Мужская сборная Латвии по хоккею сегодня в Цюрихе проведет четвертый матч чемпионата мира, встретившись с пока непобежденной Финляндией.

Игра группы A пройдет на арене Swiss Life и начнется в 17:20 по латвийскому времени.

Для латвийской команды этот матч становится особенно важным после неожиданного поражения от Австрии, осложнившего борьбу за выход в четвертьфинал.

Турнир для сборной Латвии пока складывается неровно. Команда уступила Швейцарии со счетом 2:4, затем обыграла Германию — 2:0, однако во вторник проиграла Австрии — 1:3.

Финляндия, напротив, стартовала очень уверенно. Финны уже победили Германию, Венгрию и США, причем американцев обыграли с крупным счетом 6:2.

После первых матчей в группе A лидирует Швейцария с 12 очками. У Финляндии и Австрии — по девять очков, а Латвия пока имеет только три очка после трех игр.

Что важно: после поражения от Австрии латвийской сборной становится значительно сложнее бороться за место в четвертьфинале. Теперь очки против фаворитов приобретают особую ценность.

Дополнительные сложности связаны и с кадровой ситуацией. Сборная Латвии приехала на чемпионат без нескольких ключевых игроков.

Из-за травм турнир пропускают нападающий клуба НХЛ Philadelphia Flyers Родриго Аболс и вратарь Pittsburgh Penguins Артур Шиловс. Не играют также несколько хоккеистов из АХЛ и другие важные игроки сборной.

Кроме того, участие в чемпионате отказались принимать ряд латвийских хоккеистов НХЛ, включая Земгуса Гиргенсонса, Теодора Блюгерса, Элвиса Мерзликинса и Увиса Балинскиса.

На этом фоне особое внимание привлекают молодые игроки. В составе Латвии дебютируют сразу семь хоккеистов, включая 17-летнего нападающего Оливерс Мурниекс, ставшего самым молодым игроком сборной Латвии в истории чемпионатов мира.

Финская команда, в свою очередь, привезла очень мощный состав. Главный тренер Антти Пеннанен включил в заявку 12 игроков НХЛ.

Фактически Латвию ждет один из самых сложных матчей группового этапа — против команды, которая уже показала, что способна доминировать даже против США.

После игры с Финляндией латвийской сборной предстоят встречи с США, Великобританией и Венгрией. Именно последние матчи могут стать решающими в борьбе за плей-офф.