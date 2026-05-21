Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Президент Литвы назвал воздушную тревогу «хорошим уроком» после инцидента с дроном 0 32

В мире
Дата публикации: 21.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент Литвы Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что воздушная тревога, объявленная из-за возможного беспилотника, стала важной проверкой готовности страны к новым угрозам. При этом он признал, что часть учреждений отреагировала неприемлемо.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал воздушную тревогу, объявленную в среду из-за угрозы беспилотника, «хорошим уроком» для государственных служб и жителей страны.

По словам главы государства, инцидент показал, насколько важно быть готовыми к подобным ситуациям в условиях растущего числа дронов в регионе.

«Мы должны очень хорошо усвоить этот урок», — заявил Науседа в эфире телеканала LRT.

Как сообщили литовские власти, утром Латвия и Литва получили информацию от белорусских военных о беспилотниках, которые могли двигаться в сторону их территорий.

Сначала предполагаемый дрон заметили возле Даугавпилса, затем он, как утверждается, пересек территорию Литвы и приблизился к Вильнюсу. После этого в Вильнюсском уезде была объявлена воздушная тревога. Жителей призвали пройти в укрытия.

Науседа отметил, что сама система оповещения сработала эффективно, однако реакция отдельных учреждений вызвала серьезные вопросы.

Особенно резко президент раскритиковал некоторые школы и образовательные учреждения, которые предложили родителям забрать детей домой вместо следования инструкциям безопасности. По его словам, такие действия были «катастрофически безответственными». Также президент назвал неприемлемой ситуацию, при которой часть убежищ оказалась закрыта во время тревоги.

Что важно: нынешний инцидент стал одной из самых масштабных воздушных тревог в странах Балтии за последнее время — с ограничениями работы аэропорта, остановкой поездов и эвакуацией руководства страны.

Во время тревоги были подняты истребители миссии воздушной полиции НАТО. Два самолета вылетели с авиабазы Эмари в Эстонии — один направился в Литву, второй в Латвию.

По словам Науседы, пилоты сопровождали предполагаемый беспилотник, однако не открыли огонь, поскольку не смогли установить визуальный контакт из-за сильной облачности.

Президент подчеркнул, что подобные угрозы, вероятно, станут для региона новой реальностью.

В последние месяцы страны Балтии всё чаще сталкиваются с инцидентами, связанными с беспилотниками. Предполагается, что часть из них — украинские дроны, отклоненные средствами радиоэлектронной борьбы России.

На этом фоне министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис ранее заявил, что Кремль может намеренно направлять украинские беспилотники в сторону стран Балтии.

Одновременно Россия усиливает и информационное давление. Во вторник российский представитель в ООН заявил, что Москва якобы располагает сведениями о запуске украинских дронов с территории стран Балтии.

Науседа отверг подобные обвинения и призвал не поддаваться на провокации.

По его словам, Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия не участвуют в операциях против территории России и не позволят себя запугать.

×
Читайте нас также:
#НАТО #Литва #Украина #беспилотники #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Задержанные активисты флотилии Газы Иконка видео
Изображение к статье: Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху на фоне карт Ближнего Востока
Изображение к статье: США предъявили уголовные обвинения Раулю Кастро
Изображение к статье: Таблетки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые признали мопсов «необычными собаками»: причины
В мире животных
Изображение к статье: Кайли Миноуг.
Люблю!
Изображение к статье: Как дельфины лечатся от кожных заболеваний
В мире животных
Изображение к статье: Эффективный способ использования стирального порошка
Дом и сад
Изображение к статье: Европа ужесточает миграционную политику: депортаций становится все больше
В мире
Изображение к статье: Как отучить щенка грызть мебель
В мире животных
Изображение к статье: Ученые признали мопсов «необычными собаками»: причины
В мире животных
Изображение к статье: Кайли Миноуг.
Люблю!
Изображение к статье: Как дельфины лечатся от кожных заболеваний
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео