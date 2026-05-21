Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что воздушная тревога, объявленная из-за возможного беспилотника, стала важной проверкой готовности страны к новым угрозам. При этом он признал, что часть учреждений отреагировала неприемлемо.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал воздушную тревогу, объявленную в среду из-за угрозы беспилотника, «хорошим уроком» для государственных служб и жителей страны.

По словам главы государства, инцидент показал, насколько важно быть готовыми к подобным ситуациям в условиях растущего числа дронов в регионе.

«Мы должны очень хорошо усвоить этот урок», — заявил Науседа в эфире телеканала LRT.

Как сообщили литовские власти, утром Латвия и Литва получили информацию от белорусских военных о беспилотниках, которые могли двигаться в сторону их территорий.

Сначала предполагаемый дрон заметили возле Даугавпилса, затем он, как утверждается, пересек территорию Литвы и приблизился к Вильнюсу. После этого в Вильнюсском уезде была объявлена воздушная тревога. Жителей призвали пройти в укрытия.

Науседа отметил, что сама система оповещения сработала эффективно, однако реакция отдельных учреждений вызвала серьезные вопросы.

Особенно резко президент раскритиковал некоторые школы и образовательные учреждения, которые предложили родителям забрать детей домой вместо следования инструкциям безопасности. По его словам, такие действия были «катастрофически безответственными». Также президент назвал неприемлемой ситуацию, при которой часть убежищ оказалась закрыта во время тревоги.

Что важно: нынешний инцидент стал одной из самых масштабных воздушных тревог в странах Балтии за последнее время — с ограничениями работы аэропорта, остановкой поездов и эвакуацией руководства страны.

Во время тревоги были подняты истребители миссии воздушной полиции НАТО. Два самолета вылетели с авиабазы Эмари в Эстонии — один направился в Литву, второй в Латвию.

По словам Науседы, пилоты сопровождали предполагаемый беспилотник, однако не открыли огонь, поскольку не смогли установить визуальный контакт из-за сильной облачности.

Президент подчеркнул, что подобные угрозы, вероятно, станут для региона новой реальностью.

В последние месяцы страны Балтии всё чаще сталкиваются с инцидентами, связанными с беспилотниками. Предполагается, что часть из них — украинские дроны, отклоненные средствами радиоэлектронной борьбы России.

На этом фоне министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис ранее заявил, что Кремль может намеренно направлять украинские беспилотники в сторону стран Балтии.

Одновременно Россия усиливает и информационное давление. Во вторник российский представитель в ООН заявил, что Москва якобы располагает сведениями о запуске украинских дронов с территории стран Балтии.

Науседа отверг подобные обвинения и призвал не поддаваться на провокации.

По его словам, Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия не участвуют в операциях против территории России и не позволят себя запугать.