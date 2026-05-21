Кардиолог предупредила об опасности «тихой» гипертонии 0 240

Дата публикации: 21.05.2026
Изображение к статье: Оптимальными показателями артериального давления считаются 120 мм на 80 мм рт. ст. и ниже.

Врач объяснила, почему высокое давление может долго оставаться незаметным.

Оптимальными показателями артериального давления считаются 120 мм на 80 мм рт. ст. и ниже. По словам врача-кардиолога Ирины Васильевой, стойкое повышение показателей тонометра выше 140/90 мм рт. ст. на приеме у врача или выше 135/85 мм рт. ст. при домашнем самоконтроле уже указывает на гипертонию.

Между тем люди с высоким давлением могут вовсе его не ощущать, ссылаясь на хорошее самочувствие. Проблема же в том, что нелеченая гипертония в скором будущем может грозить человеку «случайным» инсультом, внезапной аритмией или тяжелыми болезнями почек, сообщает Doctorpiter.

«Пациент долгий период времени адаптирован к высоким цифрам давления, абсолютно не чувствует никаких жалоб. Но что происходит в этот период в его организме? Страдают органы-мишени, на которые действует высокое артериальное давление: почки, миокард левого желудочка, как правило, сосуды, включая сосуды глазного дна, головной мозг. И первые симптомы гипертензии появляются только тогда, когда происходит уже необратимое изменение в этих органах-мишенях», — рассказала Ирина Васильева.

А ведь в самом начале серьезного диагноза можно избежать даже без таблеток — достаточно внести изменения в образ жизни.

Какие симптомы нельзя игнорировать

Не стоит ждать какого-то сигнала или случая, чтобы начать следить за своим давлением. По словам врача-кардиолога, гипертония — малосимптомное заболевание, первые признаки которого могут быть весьма неочевидными. Так, на эту болезнь могут указывать в том числе такие проявления, как:

  • головная боль,

  • мелькание мушек перед глазами,

  • носовые кровотечения,

  • шум в ушах.

«Вся эта симптоматика абсолютно неспецифична, поэтому я бы рекомендовала раз в год любому человеку, даже если у него оптимальные цифры артериального давления, контролировать свое давление дома с помощью тонометра или на приеме у врача во время каких-то медосмотров. Это вполне приемлемая тактика, когда ничто не беспокоит, но цифры артериального давления периодически измеряются», — советует кардиолог.

В то же время специалист отметила, что о гипертонии идет речь, когда наблюдается стойкое повышение давления. Периодические подъемы цифр на тонометре в определенных ситуациях — это норма.

«Давление — величина достаточно лабильная, и в течение дня оно много раз меняется. И на самом деле это не является симптомом гипертензии. Если бы у нас не происходили адаптационные изменения в каких-то определенных ситуациях — например, при физической нагрузке или на пике психоэмоциональной нагрузки, — у нас были бы проблемы. Человек мог бы падать в обморок», — добавила кандидат медицинских наук.

По мнению редакции bb.lv, главная опасность гипертонии заключается в том, что болезнь может годами развиваться практически незаметно. Именно поэтому регулярный контроль давления и внимательное отношение к своему образу жизни нередко оказываются важнее, чем лечение уже возникших осложнений.

Автор - Светлана Тихомирова
Автор - Светлана Тихомирова
