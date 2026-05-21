Эти продукты незаметно разрушают мозг — врачи советуют отказаться от них

Дата публикации: 21.05.2026
1001sovet
Некоторые привычные продукты способны негативно влиять на память и работу мозга.

Некоторые привычные продукты способны негативно влиять на память, сосуды и работу мозга, предупреждают неврологи и нейробиологи.

По словам специалистов, ежедневный рацион играет не меньшую роль для здоровья мозга, чем интеллектуальные тренировки, а определенные продукты при регулярном употреблении могут повышать риск деменции, инсульта и ухудшения когнитивных функций.

Продукты питания

Неврологи и нейробиологи рассказали, каких продуктов они сами стараются избегать или существенно ограничивать, пишет HuffPost.

Протеиновые порошки под вопросом

Нейробиолог Фридерике Фабрициус предупреждает, что часть протеиновых добавок содержит искусственные подсластители, которые могут влиять на микробиом кишечника.

"Здоровый и крепкий микробиом очень важен для здоровья мозга, поскольку большинство нейромедиаторов вырабатывается в кишечнике", — пояснила она.

Сладкая газированная вода

Невролог доктор Шахин Лахан называет сладкую газированную воду одним из самых вредных продуктов для мозга.

"Высокая концентрация простых сахаров повреждает сосуды мозга и со временем может повышать риск деменции и инсульта", — отметил он.

Маргарин и трансжиры

Невролог Шей Датта советует избегать маргарина из-за трансжиров, которые негативно влияют на сосуды, в частности мозговые.

"Люди с высоким уровнем трансжиров подвержены большему риску развития деменции", — сказала она.

Алкоголь, в частности пиво

Невролог Байран Хо подчеркивает, что алкоголь — это нейротоксин.

"Он может повреждать нервную систему даже при умеренном употреблении", — сказал он.

Кофе без кофеина

Нейробиолог Шон Каллан обращает внимание на возможные химические остатки после декофеинизации.

"Некоторые растворители могут быть токсичными и представлять риск для нервной системы", — пояснил он.

Картофель фри

Невролог Педрам Наваб предупреждает о влиянии жирной жареной пищи на сосуды головного мозга.

"Это может повредить барьер мозга и повлиять на память и обучение", — отметил он.

Специалисты подчеркивают, что речь идет не о полном отказе, а об умеренности и осознанном выборе. Даже "вредные" продукты не обязательно исключать полностью — главное, чтобы они не становились основой рациона.

По мнению экспертов, здоровье мозга напрямую связано с тем, что человек ест каждый день. Сбалансированное питание, минимизация ультраобработанных продуктов и умеренность в сладком, алкоголе и жареной пище помогают поддерживать память, концентрацию и нормальную работу сосудов на долгие годы.

#алкоголь #продукты #питание #память #мозг #инсульт #здоровье #деменция
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
