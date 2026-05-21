Самоуправление Резекне утвердило новый порядок действий при угрозе в воздушном пространстве. Согласно алгоритму, школы и детские учреждения смогут возобновлять работу уже через час после официального сообщения об окончании угрозы.

На фоне регулярных тревог из-за возможных дронов в Латгале самоуправление Резекне разработало собственный алгоритм действий для школ и муниципальных учреждений. Новый порядок предусматривает, что после официального сообщения об окончании угрозы учебные заведения должны возобновить работу в течение часа.

В самоуправлении подчёркивают, что такие решения необходимы, чтобы избежать хаоса и длительной остановки повседневной жизни в городе. По словам властей, в вопросах безопасности нельзя ждать только указаний государственного уровня — особенно в ситуациях, когда угрозы могут возникать внезапно.

Разработка нового алгоритма началась после событий 7 мая, когда в нефтебазу в Резекне врезались два беспилотника.

Сейчас документ определяет порядок действий для школ и муниципальных учреждений — от внутренней коммуникации до конкретных шагов после получения оранжевого предупреждения системы сотового оповещения.

Что важно: власти пытаются найти баланс между требованиями безопасности и необходимостью сохранять нормальную работу школ и города.

Согласно новому порядку, после сигнала «Угроза окончена» дети смогут вернуться к занятиям, а родители — к работе, без длительной неопределённости.

В самоуправлении считают, что это поможет снизить напряжение среди жителей, которое возникло после серии тревог последних дней. Кроме того, в городе планируют начать цикл информационных семинаров для жителей. На них будут объяснять, как действовать при возможной воздушной угрозе, что означает «принцип двух стен» и как работает система гражданской обороны.

Власти также призывают жителей ориентироваться только на официальную информацию и сохранять спокойствие.

В последние дни Резекне и другие районы Латгале неоднократно получали предупреждения о возможной угрозе воздушному пространству. Эти сообщения уже приводили к остановке поездов, переносу школьных экзаменов и сбоям в работе учреждений.

На фоне новых рисков самоуправления всё активнее начинают разрабатывать собственные сценарии действий, не дожидаясь единых решений на государственном уровне.