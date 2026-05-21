Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Резекне разработал новые правила для школ на случай угрозы дронов 0 45

Наша Латвия
Дата публикации: 21.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дума Резекне
ФОТО: LETA

Самоуправление Резекне утвердило новый порядок действий при угрозе в воздушном пространстве. Согласно алгоритму, школы и детские учреждения смогут возобновлять работу уже через час после официального сообщения об окончании угрозы.

На фоне регулярных тревог из-за возможных дронов в Латгале самоуправление Резекне разработало собственный алгоритм действий для школ и муниципальных учреждений. Новый порядок предусматривает, что после официального сообщения об окончании угрозы учебные заведения должны возобновить работу в течение часа.

В самоуправлении подчёркивают, что такие решения необходимы, чтобы избежать хаоса и длительной остановки повседневной жизни в городе. По словам властей, в вопросах безопасности нельзя ждать только указаний государственного уровня — особенно в ситуациях, когда угрозы могут возникать внезапно.

Разработка нового алгоритма началась после событий 7 мая, когда в нефтебазу в Резекне врезались два беспилотника.

Сейчас документ определяет порядок действий для школ и муниципальных учреждений — от внутренней коммуникации до конкретных шагов после получения оранжевого предупреждения системы сотового оповещения.

Что важно: власти пытаются найти баланс между требованиями безопасности и необходимостью сохранять нормальную работу школ и города.

Согласно новому порядку, после сигнала «Угроза окончена» дети смогут вернуться к занятиям, а родители — к работе, без длительной неопределённости.

В самоуправлении считают, что это поможет снизить напряжение среди жителей, которое возникло после серии тревог последних дней. Кроме того, в городе планируют начать цикл информационных семинаров для жителей. На них будут объяснять, как действовать при возможной воздушной угрозе, что означает «принцип двух стен» и как работает система гражданской обороны.

Власти также призывают жителей ориентироваться только на официальную информацию и сохранять спокойствие.

В последние дни Резекне и другие районы Латгале неоднократно получали предупреждения о возможной угрозе воздушному пространству. Эти сообщения уже приводили к остановке поездов, переносу школьных экзаменов и сбоям в работе учреждений.

На фоне новых рисков самоуправления всё активнее начинают разрабатывать собственные сценарии действий, не дожидаясь единых решений на государственном уровне.

×
Читайте нас также:
#Резекне #образование #безопасность #гражданская оборона #угроза #дроны
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Парковка по пропускам. Эксклюзив!
Изображение к статье: Туман
Изображение к статье: Уход на дому - это сейчас одна из самых востребованных социальных услуг в Риге. Эксклюзив!
Изображение к статье: Вознесение Господне

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рейс Air France не пустили в США из-за пассажира из Конго
В мире
Изображение к статье: «Мы освобождаем Кубу»: Трамп сделал новое громкое заявление
В мире
Изображение к статье: Искандер
В мире
Изображение к статье: Цукерберг устроил крупнейшую чистку в Meta ради искусственного интеллекта
В мире
Изображение к статье: Некоторые привычные продукты способны негативно влиять на память и работу мозга.
Люблю!
Изображение к статье: Ученые заявили, что 80% старения зависит от образа жизни, а не от генов: у некоторых экспертов есть сомнения
В мире
Изображение к статье: Рейс Air France не пустили в США из-за пассажира из Конго
В мире
Изображение к статье: «Мы освобождаем Кубу»: Трамп сделал новое громкое заявление
В мире
Изображение к статье: Искандер
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео