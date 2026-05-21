Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Литва примет мигрантов с Кипра и заплатит ЕС за отказ от части квоты 0 220

В мире
Дата публикации: 21.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Миграционный путь в Европу

Иллюстрация: BB.lv/AI.

Литва в рамках нового миграционного механизма Евросоюза согласилась принять 58 мигрантов, находящихся на Кипре, а также выплатить 1,14 миллиона евро за отказ принять остальных предусмотренных квотой людей.

Литва определилась с выполнением обязательств по миграционному пакту Европейского союза. Как сообщил министр внутренних дел Владислав Кондратович, страна примет 58 мигрантов, находящихся сейчас на Кипре, и одновременно выплатит ЕС 1,14 миллиона евро.

Речь идет о механизме солидарности, который был утвержден в рамках миграционного пакта Евросоюза в 2024 году. Он предусматривает, что страны ЕС должны помогать государствам, которые первыми принимают потоки мигрантов, — либо размещая часть людей у себя, либо выплачивая компенсации.

Литовское правительство еще в прошлом году решило, что страна примет только половину предусмотренной квоты, а за остальных будет платить. По словам Кондратовича, сейчас Литва ведет подготовку соглашений со страной передачи мигрантов — в данном случае это Кипр.

Первые прибывшие должны приехать в Литву уже в следующем году. Платеж в бюджет ЕС также запланирован на следующий год.

Что важно: литовские власти подчеркивают, что намерены тщательно проверять всех прибывающих мигрантов.

Премьер-министр Инга Ругинене ранее заявляла, что страна вообще хотела бы сократить число принимаемых мигрантов до 40 человек, поскольку именно столько, по оценке служб, можно полноценно проверить.

Министр внутренних дел также отметил, что приоритет будет отдаваться семьям и людям, готовым интегрироваться в литовское общество.

В Литве тема миграции остается особенно чувствительной после миграционного кризиса на границе с Беларусью. С 2021 года литовские пограничники предотвратили более 25 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. Кроме того, Вильнюс неоднократно подчеркивал, что уже принял большое количество беженцев из Украины.

По официальным данным, сейчас в Литве проживает более 218 тысяч иностранцев с действующими видами на жительство. На фоне этого правительство старается демонстрировать более осторожный подход к новым обязательствам ЕС по распределению мигрантов.

В ближайшее время литовский парламент должен в срочном порядке рассмотреть пакет законов, необходимых для реализации нового миграционного механизма Евросоюза.

×
Читайте нас также:
#Литва #граница #миграция #беженцы #интеграция #Кипр #Евросоюз
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Цукерберг устроил крупнейшую чистку в Meta ради искусственного интеллекта
Изображение к статье: Ученые заявили, что 80% старения зависит от образа жизни, а не от генов: у некоторых экспертов есть сомнения
Изображение к статье: Зеленский: Украина готова к новым переговорам при участии Европы в ближайшие недели
Изображение к статье: Telegram начал принимать жалобы на интимные фото и дипфейки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Лесозаготовки
Политика
Изображение к статье: Солдатская столовая, прием пищи
Политика
Изображение к статье: Электробус
Наша Латвия
Изображение к статье: Доктор анализирует данные КТ грудной клетки
Наша Латвия
Изображение к статье: Кадр из трейлера фильма «Школа магических зверей. Хранители чуда»
Культура &
Изображение к статье: Загадочное отравление в Нью-Мексико: трое погибших и десятки пострадавших после контакта с неизвестным веществом
В мире
Изображение к статье: Лесозаготовки
Политика
Изображение к статье: Солдатская столовая, прием пищи
Политика
Изображение к статье: Электробус
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео