Литва определилась с выполнением обязательств по миграционному пакту Европейского союза. Как сообщил министр внутренних дел Владислав Кондратович, страна примет 58 мигрантов, находящихся сейчас на Кипре, и одновременно выплатит ЕС 1,14 миллиона евро.

Речь идет о механизме солидарности, который был утвержден в рамках миграционного пакта Евросоюза в 2024 году. Он предусматривает, что страны ЕС должны помогать государствам, которые первыми принимают потоки мигрантов, — либо размещая часть людей у себя, либо выплачивая компенсации.

Литовское правительство еще в прошлом году решило, что страна примет только половину предусмотренной квоты, а за остальных будет платить. По словам Кондратовича, сейчас Литва ведет подготовку соглашений со страной передачи мигрантов — в данном случае это Кипр.

Первые прибывшие должны приехать в Литву уже в следующем году. Платеж в бюджет ЕС также запланирован на следующий год.

Что важно: литовские власти подчеркивают, что намерены тщательно проверять всех прибывающих мигрантов.

Премьер-министр Инга Ругинене ранее заявляла, что страна вообще хотела бы сократить число принимаемых мигрантов до 40 человек, поскольку именно столько, по оценке служб, можно полноценно проверить.

Министр внутренних дел также отметил, что приоритет будет отдаваться семьям и людям, готовым интегрироваться в литовское общество.

В Литве тема миграции остается особенно чувствительной после миграционного кризиса на границе с Беларусью. С 2021 года литовские пограничники предотвратили более 25 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. Кроме того, Вильнюс неоднократно подчеркивал, что уже принял большое количество беженцев из Украины.

По официальным данным, сейчас в Литве проживает более 218 тысяч иностранцев с действующими видами на жительство. На фоне этого правительство старается демонстрировать более осторожный подход к новым обязательствам ЕС по распределению мигрантов.

В ближайшее время литовский парламент должен в срочном порядке рассмотреть пакет законов, необходимых для реализации нового миграционного механизма Евросоюза.