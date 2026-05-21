Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Цукерберг устроил крупнейшую чистку в Meta ради искусственного интеллекта 0 60

В мире
Дата публикации: 21.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Цукерберг устроил крупнейшую чистку в Meta ради искусственного интеллекта

Компания Марка Цукерберга начала крупнейшую внутреннюю перестройку: тысячи сотрудников потеряли работу, а еще часть персонала перебрасывают на ИИ-проекты.

Марк Цукерберг, основатель Meta, запустил масштабную реорганизацию. Компания уволила 10% персонала — это около 8 тысяч человек.

Еще примерно 7 тысяч сотрудников переведут на новые проекты, связанные с искусственным интеллектом. Об этом сообщают The New York Times и Bloomberg.

Уведомления пришли людям утром. Руководство заранее попросило персонал в день сокращений работать из дома. Те, кто все же пришел в офис, рассказали NYT, что на стенах висели листовки против новой стратегии компании. В частности, против отслеживания их экранов для обучения искусственного интеллекта.

По данным источников Bloomberg, увольнения сильнее всего ударили по инженерным и продуктовым командам Meta. Компания пообещала уволенным выходное пособие с сохранением базовой зарплаты минимум на 16 недель, а также медицинскую страховку и помощь в поиске новой работы.

Эти сокращения стали результатом огромных вложений Цукерберга в ИИ-инфраструктуру. Как подсчитали в Bloomberg, объем инвестиций превысил $100 млрд. Внутри компании Марк Цукерберг опубликовал сообщение о том, что фирма «не ожидает других массовых увольнений в этом году». Он также добавил, что необходимо улучшить коммуникацию с сотрудниками.

По мнению редакции, происходящее в Meta показывает, насколько стремительно крупнейшие IT-компании перестраиваются вокруг искусственного интеллекта. Однако столь резкие изменения все чаще вызывают напряжение внутри самих корпораций, где сотрудники опасаются, что развитие ИИ происходит за счет людей.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Telegram начал принимать жалобы на интимные фото и дипфейки
Изображение к статье: Пожар в Сызрани
Изображение к статье: Президент Литвы Гитанас Науседа
Изображение к статье: Европа ужесточает миграционную политику: депортаций становится все больше

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Мы освобождаем Кубу»: Трамп сделал новое громкое заявление
В мире
Изображение к статье: Искандер
В мире
Изображение к статье: Дума Резекне
Наша Латвия
Изображение к статье: Некоторые привычные продукты способны негативно влиять на память и работу мозга.
Люблю!
Изображение к статье: Ученые заявили, что 80% старения зависит от образа жизни, а не от генов: у некоторых экспертов есть сомнения
В мире
Изображение к статье: Установка ветряка
Политика
Изображение к статье: «Мы освобождаем Кубу»: Трамп сделал новое громкое заявление
В мире
Изображение к статье: Искандер
В мире
Изображение к статье: Дума Резекне
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео