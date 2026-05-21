Компания Марка Цукерберга начала крупнейшую внутреннюю перестройку: тысячи сотрудников потеряли работу, а еще часть персонала перебрасывают на ИИ-проекты.

Марк Цукерберг, основатель Meta, запустил масштабную реорганизацию. Компания уволила 10% персонала — это около 8 тысяч человек.

Еще примерно 7 тысяч сотрудников переведут на новые проекты, связанные с искусственным интеллектом. Об этом сообщают The New York Times и Bloomberg.

Уведомления пришли людям утром. Руководство заранее попросило персонал в день сокращений работать из дома. Те, кто все же пришел в офис, рассказали NYT, что на стенах висели листовки против новой стратегии компании. В частности, против отслеживания их экранов для обучения искусственного интеллекта.

По данным источников Bloomberg, увольнения сильнее всего ударили по инженерным и продуктовым командам Meta. Компания пообещала уволенным выходное пособие с сохранением базовой зарплаты минимум на 16 недель, а также медицинскую страховку и помощь в поиске новой работы.

Эти сокращения стали результатом огромных вложений Цукерберга в ИИ-инфраструктуру. Как подсчитали в Bloomberg, объем инвестиций превысил $100 млрд. Внутри компании Марк Цукерберг опубликовал сообщение о том, что фирма «не ожидает других массовых увольнений в этом году». Он также добавил, что необходимо улучшить коммуникацию с сотрудниками.

По мнению редакции, происходящее в Meta показывает, насколько стремительно крупнейшие IT-компании перестраиваются вокруг искусственного интеллекта. Однако столь резкие изменения все чаще вызывают напряжение внутри самих корпораций, где сотрудники опасаются, что развитие ИИ происходит за счет людей.