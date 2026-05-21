Судьба чиновников теперь зависит от следующего правительства 0 199

Дата публикации: 21.05.2026
Изображение к статье: Стопка бюрократических бумаг

Иллюстрация: BB.lv/AI.

Несмотря на громкие обещания сократить бюрократию и административную нагрузку, серьезного прорыва в Латвии пока не произошло. Эксперты признают отдельные улучшения, но предупреждают: судьба реформ теперь зависит от следующего правительства.

Борьба с раздутой бюрократией, которую правительство Эвики Силини называло одним из своих приоритетов, пока дает лишь ограниченные результаты.

Хотя год назад по распоряжению премьер-министра была создана специальная группа по сокращению бюрократии, эксперты признают: радикальных изменений в работе государства и снижении административной нагрузки пока не произошло.

С конца прошлого года группу возглавляет Янис Эндзиньш. Ее задача — сократить административную нагрузку на бизнес и общество как минимум на миллиард евро в течение трех лет.

Однако сам Эндзиньш признает, что будущее инициативы остается неопределенным. По его словам, группа существует только на основании распоряжения премьер-министра и теоретически может быть ликвидирована в любой момент — особенно после смены правительства или нового состава Сейма.

«В каком-то смысле я каждый день работаю как последний», — признал Эндзиньш в интервью Latvijas Avīze.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что в некоторых сферах определенный прогресс всё же есть. Например, в строительстве часть чрезмерных требований и процедур была сокращена. Но более глубокие реформы пока отложены и, вероятно, будут зависеть уже от политической воли будущих правительств.

Что важно: предприниматели уже много лет называют бюрократию одной из главных причин, мешающих развитию экономики Латвии. Об этом регулярно говорят как национальные, так и европейские опросы бизнеса.

Ректор бизнес-школы Turība Зане Дриньке заявила, что административная нагрузка напрямую влияет не только на развитие компаний, но и на общее благосостояние жителей страны.

В исследовании 2024 года эксперты охарактеризовали ситуацию в Латвии как чрезмерно сложную и перегруженную внутренними требованиями государственного управления. Отдельно критиковалась практика, при которой оценка влияния новых законов часто проводится формально и не приводит к реальному снижению нагрузки.

На международном фоне позиции Латвии также остаются сравнительно слабыми. По ряду международных рейтингов предпринимательской среды страна находится ниже среднего уровня.

Дискуссия о сокращении бюрократии в последние годы стала одной из самых популярных тем в латвийской политике, однако бизнес по-прежнему ждет не отдельных улучшений, а системных изменений.

Автор - Юлия Баранская
