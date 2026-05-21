Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Краузе после ревизии Госконтроля: ответственность должны нести Минфин, Минюст и Силиня 1 477

Политика
Дата публикации: 21.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Арманд Краузе и вырубка леса

Коллаж: LETA/BB.lv/AI.

Отправленный в отставку министр земледелия Арманд Краузе заявил, что ответственность за решения о поддержке лесопромышленников должны разделить Министерство финансов, Министерство юстиции и бывший премьер-министр Эвика Силиня. Заявление прозвучало после жестких выводов ревизии Государственного контроля по делу Latvijas valsts meži (Латвийские государственные леса).

Бывший министр земледелия Армандс Краузе считает, что ответственность за решения о поддержке лесопромышленников лежит не только на нем, но и на других государственных институциях.

Комментируя выводы ревизии Государственного контроля, Краузе заявил, что спорные решения утверждались Кабинетом министров и ранее ни у одной из вовлеченных сторон не возникало возражений против подготовленного информационного сообщения.

По его словам, ответственность должны взять на себя Министерство финансов, Министерство юстиции и бывший премьер-министр Эвика Силиня.

Краузе также подчеркнул, что уже понес политическую ответственность, поскольку после требований об отставке больше не занимает пост министра.

Одновременно он оспорил трактовку выводов Государственного контроля, заявив, что ревизоры не установили прямого ущерба государству, а говорили лишь о снижении доходов.

Ранее Государственный контроль сообщил о серьезных недостатках в управлении Latvijas valsts meži (LVM) и надзоре со стороны Министерства земледелия. По оценке ревизоров, негативные последствия для государства исчисляются десятками миллионов евро.

В частности, Госконтроль заявил, что в бюджет не были перечислены как минимум 130,3 миллиона евро дополнительных дивидендов. Еще почти 50 миллионов евро предприятие, по оценке ревизии, недополучит из-за решений о снижении цен на древесину для лесопромышленников.

Что важно: Государственный контроль считает, что часть решений принималась вне компетенции Кабинета министров и акционера предприятия. Сама ревизия напрямую связана с так называемым делом о поддержке лесопромышленников, которое сейчас расследует Генеральная прокуратура.

Следственные действия по делу уже проводились у десяти человек, включая бывших и нынешних чиновников Министерства земледелия, руководство LVM и представителей лесной отрасли. Среди фигурантов — бывший госсекретарь министерства Райвис Кронбергс, председатель совета LVM Зане Дриньке, представитель отрасли Кристап Клаусс и владелец Pata Улдис Миеркалнс.

Генеральная прокуратура расследует возможные злоупотребления служебным положением и незаконное предоставление поддержки лесопромышленникам через изменение цен в долгосрочных договорах LVM. При этом прокурорская проверка продолжается параллельно с уголовным процессом и ведется в сотрудничестве с Государственным контролем.

На фоне публикации ревизии и уголовного расследования тема управления государственными лесами и влияния лесной отрасли стала одной из самых чувствительных политических тем последних недель в Латвии.

×
Читайте нас также:
#коррупция #министерство юстиции #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
3
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Главнокомандующий Латвии Эдгар Ринкевич.
Изображение к статье: Депутат Сейма Александр Кирштейнс
Изображение к статье: Буклет "Нового Единства"
Изображение к статье: Руководители политического объединения "Новое Единство" Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Воздушная тревога в Латгале
Наша Латвия
Изображение к статье: Машина перевозчика мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ученые предупредили о возможных рисках избытка витамина B12
Люблю!
Изображение к статье: Уличная сирена
Наша Латвия
Изображение к статье: Зеленский: Украина готова к новым переговорам при участии Европы в ближайшие недели
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Воздушная тревога в Латгале
Наша Латвия
Изображение к статье: Машина перевозчика мигрантов
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео