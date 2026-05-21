Отправленный в отставку министр земледелия Арманд Краузе заявил, что ответственность за решения о поддержке лесопромышленников должны разделить Министерство финансов, Министерство юстиции и бывший премьер-министр Эвика Силиня. Заявление прозвучало после жестких выводов ревизии Государственного контроля по делу Latvijas valsts meži (Латвийские государственные леса).

Комментируя выводы ревизии Государственного контроля, Краузе заявил, что спорные решения утверждались Кабинетом министров и ранее ни у одной из вовлеченных сторон не возникало возражений против подготовленного информационного сообщения.

По его словам, ответственность должны взять на себя Министерство финансов, Министерство юстиции и бывший премьер-министр Эвика Силиня.

Краузе также подчеркнул, что уже понес политическую ответственность, поскольку после требований об отставке больше не занимает пост министра.

Одновременно он оспорил трактовку выводов Государственного контроля, заявив, что ревизоры не установили прямого ущерба государству, а говорили лишь о снижении доходов.

Ранее Государственный контроль сообщил о серьезных недостатках в управлении Latvijas valsts meži (LVM) и надзоре со стороны Министерства земледелия. По оценке ревизоров, негативные последствия для государства исчисляются десятками миллионов евро.

В частности, Госконтроль заявил, что в бюджет не были перечислены как минимум 130,3 миллиона евро дополнительных дивидендов. Еще почти 50 миллионов евро предприятие, по оценке ревизии, недополучит из-за решений о снижении цен на древесину для лесопромышленников.

Что важно: Государственный контроль считает, что часть решений принималась вне компетенции Кабинета министров и акционера предприятия. Сама ревизия напрямую связана с так называемым делом о поддержке лесопромышленников, которое сейчас расследует Генеральная прокуратура.

Следственные действия по делу уже проводились у десяти человек, включая бывших и нынешних чиновников Министерства земледелия, руководство LVM и представителей лесной отрасли. Среди фигурантов — бывший госсекретарь министерства Райвис Кронбергс, председатель совета LVM Зане Дриньке, представитель отрасли Кристап Клаусс и владелец Pata Улдис Миеркалнс.

Генеральная прокуратура расследует возможные злоупотребления служебным положением и незаконное предоставление поддержки лесопромышленникам через изменение цен в долгосрочных договорах LVM. При этом прокурорская проверка продолжается параллельно с уголовным процессом и ведется в сотрудничестве с Государственным контролем.

На фоне публикации ревизии и уголовного расследования тема управления государственными лесами и влияния лесной отрасли стала одной из самых чувствительных политических тем последних недель в Латвии.