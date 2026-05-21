В Краславском крае пограничники задержали гражданина Румынии, перевозившего 11 нелегальных мигрантов, которые ранее незаконно пересекли границу Латвии со стороны Беларуси.

В Латгале продолжаются задержания перевозчиков нелегальных мигрантов. В среду в Краславском крае был остановлен автомобиль Renault, в котором находились 11 человек без документов.

Как сообщили в Государственной пограничной охране, машину в Дагдской волости остановили после проверки полученной информации.

За рулем находился гражданин Румынии.

В салоне автомобиля обнаружили 11 человек азиатского происхождения без действительных проездных документов, виз или разрешений на пребывание в Латвии. По данным пограничников, все они ранее незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу.

В отношении перевозчика начат уголовный процесс по статье о незаконном перемещении людей через государственную границу в условиях усиленного режима охраны. Всех задержанных мигрантов доставили обратно к границе с Беларусью.

Что важно: подобные случаи в Латвии фиксируются регулярно, а число попыток нелегального пересечения границы в этом году остается очень высоким.

Только за среду пограничники предотвратили еще 105 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. С начала года от незаконного пересечения границы были удержаны уже 3619 человек.

По данным Государственной пограничной охраны, в этом году уже начато 44 уголовных процесса против 34 человек за перевозку нелегальных мигрантов или содействие их незаконному пребыванию в стране. Для сравнения: за весь прошлый год было возбуждено 122 уголовных процесса против 88 человек.

Власти Латвии продолжают считать миграционное давление со стороны Беларуси организованным. Из-за этого правительство продлило усиленный режим охраны границы в приграничных районах до 30 июня. Он действует в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе и части Резекненского края.

Пограничная охрана вновь призвала жителей не участвовать в перевозке нелегальных мигрантов, напомнив, что за такие преступления предусмотрено до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На фоне продолжающегося давления на восточной границе Латвии число задержаний перевозчиков и попыток незаконного проникновения в страну остается стабильно высоким.