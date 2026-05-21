На кладбище Киндеру в Цесвайне неизвестные украли металлические элементы с нескольких надгробий, включая могилу латышского писателя Аугуста Саулиетиса. Полиция начала уголовный процесс, а местные жители говорят о шоке и чувстве, что «ничего святого больше не осталось».

В Цесвайне неизвестные осквернили несколько захоронений на кладбище Киндеру, похитив металлические элементы с памятников и семейных усыпальниц. Об этом сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Среди поврежденных захоронений — могила латышского писателя и учителя Аугуста Саулиетиса, который покоится на этом кладбище с 1933 года.

По словам представителей волости, с памятника были сорваны медные буквы с именем писателя и датами его жизни.

«Там была надпись медными буквами — год рождения, A. Saulietis и год смерти. Теперь все эти буквы исчезли», — рассказал представитель администрации Цесвайнской волости Янис Калве.

Как выяснилось позже, вандалы повредили не только могилу писателя. В тот же день были осквернены еще как минимум два семейных захоронения. С надгробия молочника Яниса Луса сорвали портрет, а в усыпальнице старинного рода Грейшкалнсов преступники сняли и погнули медные элементы крестов.

Для местных жителей произошедшее стало особенно болезненным, поскольку кладбище считается важной частью истории Цесвайне.

86-летний Улдис Грейшкалнс признался, что не может понять мотивы людей, которые готовы воровать даже на кладбище.

«Ничего святого, ничего честного. Все это исчезло. Моя собака умнее некоторых людей», — сказал он.

По словам жителей, преступников, вероятнее всего, интересовал именно цветной металл. Представители волости опасаются, что украденные детали могли попытаться сдать в пункт приема металлолома.

При этом раскрывать подобные преступления крайне сложно. Территория кладбища занимает около 11 гектаров, а постоянной охраны там нет. Работники кладбища заканчивают работу около пяти часов вечера, после чего место фактически остается без присмотра.

Волостная администрация уже обратилась в полицию и предупреждает другие самоуправления быть особенно внимательными к старым кладбищам и историческим памятникам, где использовались медные детали.

«Дешево это не будет. Сам материал — медь. Работа — тоже недешевая», — отметил Янис Калве, говоря о возможном восстановлении памятников.

Государственная полиция начала уголовный процесс. Жителей просят сообщать любую информацию, которая может помочь установить личности преступников.

Подобные кражи с кладбищ периодически происходят в разных регионах Латвии, особенно когда речь идет о памятниках со старыми металлическими элементами, представляющими ценность как цветной металл.

История в Цесвайне вновь показала, что охота за металлом затрагивает уже не только хозяйственные объекты, но и места памяти, которые для многих жителей имеют особое историческое и личное значение.