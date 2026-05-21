Рижская дума аннулировала депутатский мандат Алексея Росликова («Стабильности!»), который находится в Беларуси и в последние месяцы не посещал заседания самоуправления.

Рижская дума в четверг приняла решение лишить депутатского мандата Алексей Росликов. Основанием стало то, что депутат в течение трех месяцев без уважительной причины пропустил более половины заседаний думы.

За аннулирование мандата проголосовал 41 депутат, против были только пять.

Такой порядок предусмотрен законом «О статусе депутата самоуправления», который позволяет думе лишать полномочий депутатов, систематически не участвующих в работе самоуправления.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, следующим кандидатом от партии «Стабильности!» на получение депутатского мандата является Андрей Козлов.

Ситуация вокруг Росликова в последние недели стала одной из самых громких политических историй в Риге. Ранее стало известно, что политик выехал в Беларусь и пытался подключаться к заседаниям думы дистанционно.

Однако руководство думы отказалось допускать такие подключения, заявив, что участие депутата из Беларуси создает риски безопасности. В самоуправлении подчеркнули, что Беларусь признана государством-агрессором, а любое удаленное подключение с ее территории считается недопустимым с точки зрения безопасности.

Что важно: параллельно с политическим скандалом против Росликова продолжается и уголовный процесс. Он обвиняется в разжигании национальной и этнической ненависти.

Ранее Рижский городской суд изменил Росликову меру пресечения, назначив арест и объявив политика в розыск. После этого судебный процесс был приостановлен до его обнаружения.

Сам Росликов подтвердил, что находится в Беларуси, и заявил, что не возвращается в Латвию из-за опасений за свою безопасность. По его словам, он якобы получал угрозы по телефону, а Служба государственной безопасности предлагала ему временно жить в конспиративной квартире.

Политик считает уголовное дело против себя политически мотивированным.

На фоне отъезда в Беларусь и объявления в розыск лишение мандата фактически стало завершающим этапом его выхода из латвийской политики — по крайней мере на данный момент.