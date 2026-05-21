Бюро по защите Сатверсме (БЗС) заявило, что действия России становятся всё более непредсказуемыми, а риск опасных просчётов со стороны соседней страны растёт. Поводом стали инциденты с дронами и новая информационная кампания Москвы против стран Балтии.

Комментируя последние инциденты с дронами в Латвии, угрозы воздушному пространству и заявления российских спецслужб о странах Балтии, БЗС отметило, что Москва всё чаще действует, исходя из искажённого восприятия угроз.

По оценке латвийской спецслужбы, российская информационная кампания вокруг беспилотников является частью более широкой стратегии психологического давления на страны Балтии и Запад.

В БЗС считают, что в последние годы отношение России к западным странам стало заметно более жёстким и агрессивным. Одной из причин называется растущая закрытость кремлёвской элиты и отсутствие внутри России критических мнений, способных оспаривать решения власти.

Спецслужба отмечает, что Москва всё чаще оценивает действия других государств через собственную логику — предполагая, что другие страны будут вести себя так же, как действовал бы сам российский режим.

Что важно: именно такое искажённое восприятие, по мнению БЗС, повышает риск опасных ошибок и просчётов. Ведомство предупреждает, что Россия всё чаще готовится реагировать не на реальные, а на воображаемые угрозы. Из-за этого её действия становятся менее предсказуемыми, а потенциальные риски для безопасности Европы — выше.

При этом в БЗС подчёркивают: вероятность прямой военной агрессии России против Латвии в краткосрочной перспективе по-прежнему оценивается как низкая. Однако нынешняя информационная кампания, вероятнее всего, направлена на то, чтобы повлиять на решения Латвии и других западных стран, а также снизить поддержку Украины.

Заявление спецслужбы прозвучало на фоне серии тревог в Латгале из-за возможных дронов и сообщений российской Службы внешней разведки о том, что Украина якобы готовит атаки на Россию с территории стран Балтии.

Ранее Москва утверждала, что в Латвии якобы уже размещены украинские военные подразделения. Латвийские власти эти заявления категорически отвергли, назвав их дезинформацией.

На фоне продолжающейся войны в Украине и регулярных инцидентов с беспилотниками тема безопасности воздушного пространства и возможных гибридных угроз становится одной из центральных в политической повестке стран Балтии.