Ученые предупредили о возможных рисках избытка витамина B12

Дата публикации: 21.05.2026
Избыточный уровень витамина B12 в организме может быть связан с повышенной вероятностью развития онкологических заболеваний. К такому выводу пришли исследователи, изучавшие влияние высоких доз витамина на процессы роста клеток и возможное развитие злокачественных опухолей, на которые ссылается The Conversation.

По данным специалистов, витамин B12 участвует в процессах роста клеток и поддерживает как здоровые, так и потенциально патологические клеточные структуры. Это и стало основанием для изучения того, может ли длительное употребление высоких доз добавок стимулировать развитие уже существующих злокачественных клеток.

В ходе исследований, проведённых в 2025 году, учёные зафиксировали, что риски появления злокачественных новообразований могут возрастать как при дефиците, так и при избытке витамина. Отдельно отмечается, что у части пациентов с онкологическими заболеваниями наблюдается повышенный уровень B12 в крови. При этом уточняется, что такая ситуация, вероятно, связана не с причиной болезни, а с её последствиями: опухолевые процессы могут влиять на работу печени, где вырабатываются связанные с витамином вещества, а также изменять уровень белков, отвечающих за его транспорт в крови.

Специалисты подчеркивают, что витамин B12 остается важным элементом для здоровья организма, однако бесконтрольный прием добавок может быть небезопасен. Врачи рекомендуют не назначать себе высокие дозировки самостоятельно и контролировать уровень витаминов только под наблюдением специалистов.

Автор - Светлана Тихомирова
